Bandidos invadem empresa e matam funcionário a tiros na Serra

Empresa invadida por bandidos fica no bairro Novo Horizonte Crédito: Leandro Tedesco/TV Gazeta

Dois homens armados invadiram uma empresa de alimentação, renderam funcionários e mataram Adeans Smyth Sepulchro dos Santos, 21 anos, na tarde desta quinta-feira (03) no bairro Novo Horizonte, na Serra. O estabelecimento fornece alimentação a unidades prisionais capixabas.

De acordo com a polícia, o auxiliar de serviços Adeans estava trabalhando quando foi abordado pelos criminosos. Adeans era um dos presidiários que cumprem o regime semiaberto e trabalham na empresa. Ele foi atingido com oito tiros e morreu no local. De acordo com testemunhas, os bandidos fugiram a pé.