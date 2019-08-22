Vitória

Bandidos invadem apartamento e matam morador em Jardim Camburi

O vidraceiro Roger Valadares da Fonseca foi morto a tiros por dois criminosos ao entrar em seu apartamento, na noite deste sábado (10)

Publicado em 22 de agosto de 2019 às 08:36

Roger Valadares da Fonseca foi assassinado ao chegar em casa Crédito: Reprodução

Dois homens armados invadiram um apartamento e assassinaram um morador de 26 anos, na noite deste sábado (10), em Jardim Camburi, Vitória.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima Roger Valadares da Fonseca, saiu de casa por volta das 21h30 para ir ao supermercado. Ao retornar para casa, no condomínio Atlântica Vile, o vidraceiro foi surpreendido por dois bandidos.

Uma mulher e uma criança estavam dentro do apartamento no momento dos disparos e se esconderam no quarto ao ouvirem os tiros.

"Foram muitos tiros e depois gente gritando. Eu estava dentro de casa e fiquei desesperada. Eu e meu marido nos trancamos no quarto e só saímos depois que tudo acalmou. O prédio não tem proteção alguma, qualquer pessoa entra, nem interfone tem. Mas era um lugar tranquilo até então", contou uma moradora que não quis se identificar.

Prédio onde o vidraceiro Roger Valadares da Fonseca morreu, em Atlântica Ville, em Vitória Crédito: Glacieri Carraretto

Os criminosos desceram as escadas do prédio e fugiram em uma moto. O apartamento onde aconteceu o crime fica no quarto andar. Familiares contam o desespero quando souberam do que tinha acontecido ao vidraceiro.

"Fomos avisados pelo enteado do Roger sobre os tiros e corremos pra lá. Quando chegamos, a polícia estava recolhendo o corpo. Não acreditamos que tenha sido um roubo, mas também não sabemos o motivo real do que levou a isso. Ele era uma pessoa muito fechada. Agora, vamos esperar o que as investigações vão dizer", contou um familiar que não quis ser identificado.

Roger trabalhava como vidraceiro com parentes. Ele não frequentava a casa da mãe e se afastou da família, no último ano. Roger já foi detido, mas os familiares não souberam informar por qual delito.

Policiais do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e peritos estiveram no local. O caso será investigado pela DHPP Vitória.

