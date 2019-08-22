Bandidos invadem apartamento e matam morador em Jardim Camburi

Publicado em 22 de agosto de 2019 às 08:36
Dois homens armados invadiram um apartamento e assassinaram um morador de 26 anos, na noite deste sábado (10), em Jardim Camburi, Vitória.
Segundo informações da Polícia Civil, a vítima Roger Valadares da Fonseca, saiu de casa por volta das 21h30 para ir ao supermercado. Ao retornar para casa, no condomínio Atlântica Vile, o vidraceiro foi surpreendido por dois bandidos.
Uma mulher e uma criança estavam dentro do apartamento no momento dos disparos e se esconderam no quarto ao ouvirem os tiros.
"Foram muitos tiros e depois gente gritando. Eu estava dentro de casa e fiquei desesperada. Eu e meu marido nos trancamos no quarto e só saímos depois que tudo acalmou. O prédio não tem proteção alguma, qualquer pessoa entra, nem interfone tem. Mas era um lugar tranquilo até então", contou uma moradora que não quis se identificar.
Os criminosos desceram as escadas do prédio e fugiram em uma moto. O apartamento onde aconteceu o crime fica no quarto andar. Familiares contam o desespero quando souberam do que tinha acontecido ao vidraceiro.
"Fomos avisados pelo enteado do Roger sobre os tiros e corremos pra lá. Quando chegamos, a polícia estava recolhendo o corpo. Não acreditamos que tenha sido um roubo, mas também não sabemos o motivo real do que levou a isso. Ele era uma pessoa muito fechada. Agora, vamos esperar o que as investigações vão dizer", contou um familiar que não quis ser identificado.
Roger trabalhava como vidraceiro com parentes. Ele não frequentava a casa da mãe e se afastou da família, no último ano. Roger já foi detido, mas os familiares não souberam informar por qual delito.
Policiais do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e peritos estiveram no local. O caso será investigado pela DHPP Vitória.
