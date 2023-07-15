Bandidos atiram contra policiais em mais um confronto em Vitória

Mais um confronto de bandidos contra policiais foi registrado em Vitória. Desta vez, ocorreu no Centro da Capital, por volta das 22 horas de sexta-feira (14). A Polícia Militar informou que uma equipe da Força Tática fazia patrulhamento quando avistou dois indivíduos armados e com radiocomunicadores, mas, ao tentar a abordagem, foi recebida a tiros. Os militares revidaram, mas os criminosos conseguiram fugir.
A dupla deixou para trás equipamentos eletrônicos e drogas. Foram apreendidos:
- Três radioscomunicadores
- 39 buchas de maconha
- 19 pedras de crack
- 5 pinos de cocaína
- 2 celulares
Apesar do confronto armado, a PM informou que não houve feridos. Os materiais apreendidos foram levados para a Delegacia Regional de Vitória.