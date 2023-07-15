Bandidos atiram contra policiais em mais um confronto em Vitória

Mais um confronto de bandidos contra policiais foi registrado em Vitória. Desta vez, ocorreu no Centro da Capital, por volta das 22 horas de sexta-feira (14). A Polícia Militar informou que uma equipe da Força Tática fazia patrulhamento quando avistou dois indivíduos armados e com radiocomunicadores, mas, ao tentar a abordagem, foi recebida a tiros. Os militares revidaram, mas os criminosos conseguiram fugir.