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Violência

Bandidos atiram contra policiais em mais um confronto em Vitória

Dupla atirou contra militares durante tentativa de abordagem no Centro da Capital; suspeitos fugiram, mas deixaram drogas e equipamentos eletrônicos para trás

Publicado em 15 de Julho de 2023 às 11:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2023 às 11:55
Mais um confronto de bandidos contra policiais foi registrado em Vitória. Desta vez, ocorreu no Centro da Capital, por volta das 22 horas de sexta-feira (14). A Polícia Militar informou que uma equipe da Força Tática fazia patrulhamento quando avistou dois indivíduos armados e com radiocomunicadores, mas, ao tentar a abordagem, foi recebida a tiros. Os militares revidaram, mas os criminosos conseguiram fugir.
A dupla deixou para trás equipamentos eletrônicos e drogas. Foram apreendidos:
  • Três radioscomunicadores
  • 39 buchas de maconha
  • 19 pedras de crack
  • 5 pinos de cocaína
  • 2 celulares
Apreensão no Centro de Vitória
Drogas, radiocomunicadores e celulares apreendidos durante ação policial Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Apesar do confronto armado, a PM informou que não houve feridos. Os materiais apreendidos foram levados para a Delegacia Regional de Vitória.

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