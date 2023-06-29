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Rajadas de tiros

Confronto armado entre traficantes assusta moradores em Cariacica

Tiroteio durou horas durante a madrugada, segundo moradores. Pela manhã, criminosos entraram em confronto com policiais militares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2023 às 13:59

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 13:59

Um confronto entre traficantes rivais na madrugada desta quinta-feira (29) deixou moradores do bairro Alzira Ramos, em Cariacica, assustados. Em vídeos é possível ouvir as rajadas de tiros, que duraram horas, segundo moradores. Pela manhã, diversas cápsulas foram encontradas espalhadas pelas ruas. Janelas, portões de casas e prédios também foram atingidos pelos disparos.
Moradores contaram à Polícia Militar que traficantes do bairro Jardim Botânico invadiram Alzira Ramos e, por conta disso, aconteceu o tiroteio. 
Cápsulas espalhadas pelas ruas após confronto armado
Algumas das cápsulas encontradas após tiroteio em Cariacica Crédito: Oliveira Alves

Mais tiros

Ainda pela manhã, houve mais um confronto. Desta vez de bandidos contra policiais militares. Uma equipe fazia patrulhamento quando viu três homens armados que começaram a atirar na direção dos PMs. O trio fugiu para Jardim Botânico. Não há informações sobre feridos.
A reportagem da TV Gazeta esteve na região e apurou que a Polícia Militar fez caça aos criminosos com auxílio de cães, mas, até essa publicação, nenhum suspeito foi encontrado. 
Com informações do repórter André Falcão, da TV Gazeta. 

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