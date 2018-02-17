Bandido se passa por funcionário da EDP e é preso por extorsão no ES

Carro utilizado pelo falso funcionário da EDP Escelsa tinha plotagem com logo da distribuidora Crédito: Victor Muniz

Um golpista que se passava por funcionário da EDP Espírito Santo foi preso na manhã desta sexta-feira (16), após tentar extorquir R$ 4 mil de um morador da Barra do Jucu, em Vila Velha.

A prisão foi realizada pelo presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado (Sindepes), Rodolfo Laterza, após o filho da vítima, que é amigo dele, avisar por telefone sobre o que estava acontecendo.

O criminoso foi identificado como Mauro Merisio, 52 anos. Ele usava um carro, Fiat Uno branco, plotado com a logo da empresa, além de uma camisa personalizada.

Tudo começou por volta das 8h10, quando o bandido chegou à casa de um agente marítimo de 57 anos, danificou, sem ele ver, o relógio de energia e tocou a campainha.

Ao atender, a vítima foi surpreendida pelo falso funcionário dizendo que o dispositivo da casa dele estava adulterado e que chamaria a polícia para averiguar a situação, afirmando que o proprietário da casa poderia até ser preso.

O agente marítimo se desesperou e, neste momento, Mauro afirmou que poderia resolver a situação sem nenhum tipo de transtorno, caso ele pagasse R$ 4 mil em dinheiro.

A todo momento, o criminoso dizia que mandaria prendê-lo caso não pagasse. O dono da casa pegou o carro, como se fosse ao banco, e tentou se desvencilhar do bandido, mas acabou seguido.

Ele estava com muito medo, sem saber como agir, e quando entrou no banco, já na Praia da Costa, resolveu ligar para o filho dele. Já havia sacado R$ 1 mil inclusive, contou Laterza.

O filho da vítima ligou para o delegado, que foi até o local averiguar a situação. Mauro aguardava do lado de fora do banco, na Avenida Hugo Musso, esperando o dinheiro chegar.

Porém, quem o abordou foi Laterza. O criminoso foi preso e o carro apreendido. De acordo com o delegado, ele chegou a proferir ameaças contra o agente marítimo, mesmo depois de detido.

A todo momento ele ameaçou, disse que a vítima estava devendo a ele e que iria ver. É um criminoso que não tem que ficar no meio da sociedade, ressaltou.

Mauro Merisio, 52 anos, se passou por funcionário de empresa de energia para tentar extorquir dinheiro de morador de Vila Velha Crédito: Divulgação / PCES

O bandido foi levado à Divisão de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), onde a ocorrência foi entregue ao delegado Fabiano Rosa. Mauro não quis falar nada em depoimento e se reservou a dar explicações em juízo.

O bandido foi autuado por extorsão e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). O criminoso possui um histórico de crimes e outras vítimas podem fazer denúncias à Delegacia Patrimonial.

Ele tinha um mandado de prisão em aberto por estelionato em Afonso Cláudio, além de outras passagens pela Justiça. Pedimos que outras vítimas denunciem e compareçam á unidade, concluiu Rosa.

EDP ALERTA PARA GOLPES

A EDP Espírito Santo afirmou por meio de nota que em hipótese alguma, os clientes devem pagar por serviços prestados em domicílio. Nenhum colaborador próprio ou terceiro está autorizado a oferecer serviços ou receber pagamentos em nome da empresa.

A distribuidora alerta aos clientes que todos os serviços prestados são cobrados na fatura de energia, que devem ser pagas somente em bancos ou correspondentes bancários credenciados.

A EDP informa que tanto os colaboradores próprios, quanto os prestadores de serviço/terceiros, que atuam em contato com os clientes, podem ser identificados por meio do uniforme, com a logomarca da Companhia. Os profissionais de campo, como os eletricistas, utilizam veículos também padronizados com a marca da empresa fornecedora/terceirizada e da EDP. A frase A serviço da EDP é uma das características dos veículos que andam nas ruas e de fato são prestadores de serviços para a Companhia.

Em casos de inspeções de combate ao furto de energia, é lavrado um Termo de Ocorrência de Irregularidade, sendo que posteriormente é enviada a cobrança do valor devido e aberto o prazo para defesa. A Distribuidora ressalta que não é realizada nenhuma cobrança no local ou no momento da inspeção.

A empresa orienta ainda que em caso de dúvida o cliente solicite a identificação do funcionário e verifique se os dados da nota de serviço estão corretos.