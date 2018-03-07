Bicicleta roubada pelo criminoso na Rua do Canal, em Jardim da Penha, em Vitória Crédito: Elis Carvalho

Um bandido foi preso após realizar um arrastão em Jardim da Penha, Vitória, no final da manhã desta terça-feira (6). Segundo a polícia, em um intervalo de uma hora e meia, o criminoso conseguiu roubar sete celulares e uma bicicleta.

O bandido só foi localizado pelos militares graças ao rastreador de um dos aparelhos roubados que apontou que o celular estava no bairro Itararé, também em Vitória. A polícia foi até o local e localizou o suspeito, que confessou o crime.

Your browser does not support the audio element. Bandido faz arrastão no ES e é denunciado por GPS de celular roubado

De acordo com as vítimas, o primeiro assalto aconteceu por volta das 11 horas quando um adolescente, que não teve a idade revelada, teve a bicicleta roubada na Avenida Saturnino Rangel Mauro, conhecida como a Rua do Canal.

Na mesma rua, por volta de 11h40 e já usando a bike roubada, o criminoso fez outra vítima, um estudante de 13 anos. O adolescente disse que o criminoso parou a bicicleta na frente dele e disse para ele não gritar. Se o jovem fizesse algo, o bandido ameaçou matá-lo, dizendo que estava armado. Ele exigiu o celular e a vítima obedeceu. O criminoso jogou o aparelho em uma mochila e fugiu.

Neste momento, o estudante entrou em contato com o 190 após contar com a ajuda de populares.

Depois de 20 minutos, o bandido assaltou quatro estudantes de uma só vez. Dois deles tinham 14 anos e os outros dois tinham 16. O assalto foi próximo a uma escola particular, também em Jardim da Penha. Os jovens contaram que o criminoso se aproximou puxando assunto sobre o tempo, dizendo que estava muito calor quando de repente anunciou o assalto. O bandido, que estava com a mão na cintura, dizia que estava armado. Ele exigiu que as vítimas entregassem os celulares.

Por volta de 12h30, o bandido fez mais uma vítima, um estudante de 16 anos. O jovem contou que estava caminhando na Avenida Leitão da Silva quando foi parado pelo criminoso. O suspeito disse que estava atrás do adolescente, fingindo que o conhecia. Segundo a vítima, o criminoso dizia que ele tinha o prejudicado e o mataria se ele fizesse alguma coisa.

O adolescente contou que chegou a dizer ao suspeito que ele estava se confundindo. O criminoso pediu, então, que ele mostrasse fotos no celular para confirmar se o estudante era ou não quem ele procurava. No momento em que mostrava as imagens, o bandido anunciou o assalto e disse que se o celular não fosse entregue, o jovem seria morto.

Enquanto o criminoso cometia os assaltos, a polícia já estava atrás dele com a ajuda do rastreador de um dos aparelhos roubados. Depois de identificar os passos do suspeito, a polícia foi até o bairro Itararé e o prendeu. Não foram informadas as circunstâncias da prisão.

O criminoso foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória.

OUTRO CASO

Após a prisão do criminoso, a polícia identificou que no último sábado (3), por volta de meio-dia, aconteceu um assalto semelhante na Ponte Ayrton Senna, em Jardim da Penha. A polícia entrou em contato com a vítima para que ela fosse até a delegacia reconhecer se o assaltante é o mesmo que cometeu os crimes nesta terça-feira (6).

A estudante, de 24 anos, contou que estava passando pela ponte Ayrton Senna com uma bicicleta emprestada quando foi abordada pelo bandido. Ele estava em uma bicicleta velha e disse que se a jovem não entregasse a bike, ele a mataria.

A polícia informou que o criminoso sempre diz que está armado e ameaça as vítimas de morte. No sábado, ele deixou a bicicleta velha com a vítima e fugiu com a dela.

Ainda de acordo com a polícia, o criminoso disse informalmente que o celular da estudante está em cima da geladeira, na casa dele. Porém, a bicicleta já foi vendida e não informou quem foi o comprador.