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México

Bandido apanha da mãe após anunciar assalto dentro de ônibus

A mãe do criminoso era uma das passageiros do coletivo. Revoltada com a atitude do filho, ela mesma acionou a polícia. O bandido foi preso

Publicado em 02 de Novembro de 2018 às 18:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2018 às 18:40
Mulher bate no filho que tentava realizar assalto em ônibus na Cidade do México Crédito: Reprodução
Um homem armado entrou em um ônibus na Capital do México e anunciou um assalto. No entanto, entre os passageiros estava a mãe dele. Segundo o jornal Extra, revoltada com a atitude do filho, a senhora bateu no rapaz, que acabou preso.
Ainda de acordo com o Extra, o ônibus circulava por um dos bairros periféricos da Cidade do México e a polícia foi acionada pela própria mãe do bandido. O assaltante foi identificado apenas como Ramón.
Segundo o jornal "Diario de Morelos", a mãe do criminoso disse que não tinha educado o filho para se tornar um ladrão e que esperava que o filho "seguisse o caminho de Deus".
* Com informações do Jornal Extra

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