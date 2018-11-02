Bandido apanha da mãe após anunciar assalto dentro de ônibus

Mulher bate no filho que tentava realizar assalto em ônibus na Cidade do México Crédito: Reprodução

Um homem armado entrou em um ônibus na Capital do México e anunciou um assalto. No entanto, entre os passageiros estava a mãe dele. Segundo o jornal Extra, revoltada com a atitude do filho, a senhora bateu no rapaz, que acabou preso.

Ainda de acordo com o Extra, o ônibus circulava por um dos bairros periféricos da Cidade do México e a polícia foi acionada pela própria mãe do bandido. O assaltante foi identificado apenas como Ramón.

Segundo o jornal "Diario de Morelos", a mãe do criminoso disse que não tinha educado o filho para se tornar um ladrão e que esperava que o filho "seguisse o caminho de Deus".