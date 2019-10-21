Home
Bala perdida cai no telhado de casa em bairro de Vitória

Polícia Militar disse que projétil encontrado na residência foi recolhido e será entregue à Delegacia Regional de Vitória para que seja investigado

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 08:40

Bala perdida cai no telhado de casa no bairro Joana D'arc, em Vitória Crédito: Paulo Cordeiro/ TV Gazeta

Uma bala perdida furou a telha e o gesso da casa de uma família no bairro Joana D'arc, em Vitória, na tarde deste domingo (20). Ninguém ficou ferido e a polícia investiga o caso. A família estava na casa no momento em que a bala caiu. Eles não conseguem imaginar de onde o disparo veio. A Polícia Militar foi acionada e fez um boletim de ocorrência.

A bala veio parar na casa por volta das 12h. A família contou que na hora escutou primeiro um barulho de fogos de artifício e depois um barulho forte dentro de casa.

"Ouvi só os fogos e depois ouvi uma pressão de um barulho muito forte dentro de casa. Minha filha encontrou um projétil no chão. Peguei a bala e mostrei para meu marido e meu irmão. Eu nunca pensei que uma bala teria perfurado o telhado", contou a moradora da residência.

Os militares que registraram a ocorrência explicaram que, pela marca, a bala veio do alto, atravessou a telha de seis milímetros e depois o gesso e foi parar no quarto.

A Polícia Militar esteve na residência e encontrou um projétil, que foi recolhido e será entregue à Delegacia Regional de Vitória, para que as investigações aconteçam.

Com informações do G1 ES e da TV Gazeta

