Uma bala perdida furou a telha e o gesso da casa de uma família no bairro Joana D'arc, em Vitória, na tarde deste domingo (20). Ninguém ficou ferido e a polícia investiga o caso. A família estava na casa no momento em que a bala caiu. Eles não conseguem imaginar de onde o disparo veio. A Polícia Militar foi acionada e fez um boletim de ocorrência.
A bala veio parar na casa por volta das 12h. A família contou que na hora escutou primeiro um barulho de fogos de artifício e depois um barulho forte dentro de casa.
"Ouvi só os fogos e depois ouvi uma pressão de um barulho muito forte dentro de casa. Minha filha encontrou um projétil no chão. Peguei a bala e mostrei para meu marido e meu irmão. Eu nunca pensei que uma bala teria perfurado o telhado", contou a moradora da residência.
Os militares que registraram a ocorrência explicaram que, pela marca, a bala veio do alto, atravessou a telha de seis milímetros e depois o gesso e foi parar no quarto.
A Polícia Militar esteve na residência e encontrou um projétil, que foi recolhido e será entregue à Delegacia Regional de Vitória, para que as investigações aconteçam.
