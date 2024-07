Ataque a tiros deixa duas pessoas feridas em bairro da Serra

Vítimas estavam sentadas na calçada quando dois suspeitos passaram de moto disparando; vidros de carro que estava na rua ficaram destruídos

Os moradores da Rua Itamonte, em Vila Nova de Colares, na Serra , viveram momentos de tensão durante a manhã desta terça-feira (30). Tudo por causa de um ataque a tiros, por volta das 11h40, que deixou dois baleados e as janelas de um carro do modelo Renault Sandero destruídas.

Uma das vítimas foi o dono do veículo, de 34 anos. Conforme apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, ele estava sentado na calçada do próprio estabelecimento, ao lado do Renault, junto com um amigo de 28 anos. Neste momento, dois homens passaram em uma moto atirando. Para tentar se proteger, o homem se escondeu debaixo do automóvel, mas mesmo assim foi atingido.