Assaltante morre após tentar roubar carro de policial

Assaltante correu por 400 metros antes de morrer Crédito: Fernado Madeira

Um assaltante morreu ao tentar roubar o carro de um policial militar, na noite de sexta-feira (27), em Vila Capixaba, Cariacica. Segundo informações do Departamento de Proteção à Pessoa e Homicídios (DHPP), o militar seguia de carro da Serra para Cariacica pela Rodovia do Contorno quando percebeu que estava sendo seguido por uma moto com dois ocupantes.

Para tentar se livrar dos suspeitos, ele entrou em uma rua que dá acesso à Ceasa e percebeu os motoqueiros o seguindo. Logo, a moto ficou ao lado do carro do PM, momento em que os suspeitos anunciaram o assalto. O carona da moto apontou uma arma contra o motorista. O militar freou o veículo bruscamente, o que fez os motoqueiros pararem mais a frente. Então, o militar fez um disparo e os bandidos revidaram com vários tiros, que destruíram o para-brisas do carro.

Abaixado no banco, o PM atirou contra os criminosos. Houve troca de tiros e os suspeitos fugiram a pé. Um deles, identificado como Cleverton Santos Lopes, 18 anos, foi atingido por um disparo na lombar. Ferido, ele correu por cerca de 400 metros e caiu no meio da rua Caixaria.