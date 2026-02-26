Violência

Após ameaçar a ex até via Pix, homem é preso pela guarda em Vila Velha

Suspeito enviava valores entre R$ 0,50 e R$ 3 com mensagens intimidatórias na descrição; ele já tinha mandado de prisão por descumprir medida protetiva

26 de fevereiro de 2026

Um homem de 30 anos foi detido na noite de quarta-feira (25), em Vila Velha, após ameaçar a ex-companheira, de 32 anos, inclusive utilizando transferências via Pix para intimidá-la. Segundo a Guarda Municipal, ele enviava pequenos valores, entre R$ 0,50 e R$ 3, e escrevia ameaças no campo de descrição da transação.

De acordo com a corporação, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e passou a perseguir a mulher. Quando não a encontrava em casa, enviava mensagens por WhatsApp, usando o próprio celular ou aparelhos de terceiros. Após ser bloqueado, ele passou a utilizar transferências bancárias como forma de continuar as ameaças.

Em uma das mensagens, o homem afirmou que a mulher “vai ter que voltar” para ele. Em outra, disse que ela “está brincando com fogo”.

Ameaça de morte

Segundo o guarda municipal, quando a equipe foi acionada, a vítima relatou que o homem teria dito que iria até a casa dela, pegar uma arma de fogo, voltar e matar qualquer familiar que estivesse na rua.

"Temendo pela vida, depois de várias ameaças, resolveu acionar a Guarda Municipal para ver se o individuo fica detido e ela ter uma paz e sossego", explicou o agente Diego Amorim.

Ainda de acordo com a Guarda, em consulta na Central de Mandados foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito neste ano por já ter descumprido uma medida protetiva anteriormente.

Segundo a corporação, o homem possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Após ser detido, ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha.

A Polícia Civil foi procurada para dar mais informações sobre os procedimentos adotados em relação ao suspeito. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.

* Com informações da repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta.

