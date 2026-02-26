Mulher é flagrada pela polícia transportando R$ 220 mil em dinheiro em Vila Velha

Uma mulher foi abordada na tarde de terça-feira (25), em Vila Velha , transportando R$ 220 mil em espécie. A ação foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Espírito Santo (FICCO/ES), coordenada pela Polícia Federal. O nome dela não foi divulgado.

Segundo a força-tarefa, durante a abordagem foi constatado que a mulher carregava a quantia de R$ 220.000 em dinheiro vivo. Como não houve comprovação idônea sobre a origem do dinheiro — e a abordada se limitou a afirmar que os valores pertenceriam a outra pessoa — foram lavrados os termos de polícia judiciária e realizada a apreensão do montante, além do aparelho celular que estava em posse dela, para aprofundamento das investigações.