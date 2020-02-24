Intercâmbio é o sonho de vários jovens. Crédito: Freepik

Assim como vários jovens, a capixaba Thaiana Gomes, de 27 anos, nutria o sonho de fazer um intercâmbio. Para que isso se tornasse realidade, ela buscou uma a Agência Mundi, empresa especializada em turismo que facilita os trâmites para a realização de viagens para estudos e fechou seu pacote para Malta.

Your browser does not support the audio element. Agência fecha e deixa clientes do ES com viagem marcada no prejuízo

Mas esse sonho se tornou pesadelo. A Mundi, que vendia pacotes de intercâmbio para vários países ao redor do mundo, anunciou subitamente em suas páginas nas redes sociais que fecharia as portas. Prontamente, vários clientes inundaram as mídias da empresa com mensagens, procurando entender o que havia acontecido e, principalmente, o que fariam em relação aos serviços já adquiridos.

Thaiana, que possuía embarque já marcado para outubro deste ano, fechou o contrato para a viagem com a empresa ainda no ano passado e fez os pagamentos requisitados, totalizando um valor de R$ 5.347. Ela diz que fez as transferências bancárias como a empresa requisitou, totalizando o valor, mas recebeu apenas um e-mail da consultora informando sobre a situação.

Eu fechei meu intercâmbio em março do ano passado e eles disseram que poderíamos pagar da forma que gostaríamos. Eu paguei por transferências bancárias. Não lembro quantas cheguei a fazer, mas o pacote já está todo pago e mês passado eu comprei as passagens, tendo a certeza de que faria o intercâmbio. No último sábado, recebi um e-mail às 1h30, da consultora que me vendeu o pacote, falando que a agência havia fechado e que não sabia como as coisas iriam se desenrolar, contou Thaiana.

Ela, então, tentou encontrar mais pessoas no Espírito Santo que passaram pelo mesmo problema com a empresa e reuniu um grupo com outros quatro clientes que também possuem seus pacotes fechados e não sabem o que farão. O problema se estende a todo o país.

Conheci outro grupo que também iria para Malta e fomos juntos fazer o boletim de ocorrência na delegacia. Temos também um grupo de clientes do Brasil inteiro, já que a sede da agência era em São Paulo, e estamos acompanhando as coisas. Tem muita gente que está fora e que está sendo pedido para sair da escola e das acomodações por falta de pagamento, afirmou.

Comunicado no site da empresa. Crédito: Reprodução

Neste grupo está Roberta Carvalho, de 23 anos, que, junto com seu noivo, Felipe Paiva, 25, compraram um pacote de intercâmbio de quatro semanas, também em Malta. Roberta alega que pagou o valor de R$ 8.500 referente à escola e acomodação sua e de seu noivo à vista e as passagens por outra empresa. Agora, com o fechamento da Agência Mundi, não terá o reembolso dos bilhetes de avião caso remarque a data.

Eu mandei e-mail e mensagem para o endereço que a Mundi deixou e me retornaram com um e-mail padrão que estão mandando para todos, dizendo que estão verificando e que responderão em ordem de prioridade, no caso, ordem de embarque. Não falam mais nada, já mandei e-mail para a escola em Malta e me retornaram hoje de manhã dizendo que não receberam nada em meu nome ou do meu noivo, nem a pré-reserva e nem algum valor. Deixaram claro que, se quisermos ir, teremos que pagar esse valor antes de chegarmos, disse.

Email enviado aos clientes da Agência Mundi. Crédito: Reprodução

Além da dor de cabeça causada pela Mundi, Roberta ainda tem que se preocupar com pagamentos ao banco. Isso porque ela e o noivo pegaram um empréstimo para quitar o valor do pacote de intercâmbio.

No dia que vimos o informativo nas redes sociais, fomos imediatamente até a agência física, onde fechamos o contrato, e a portaria informou que já havia fechado há algumas semanas. Temos um prejuízo total em torno de R$ 18.000, sendo R$ 8.500, para a Mundi e o restante em passagens mais seguro de viagem, que não podemos remarcar, lamentou.

Em suas redes sociais, a Agência Mundi publicou um pronunciamento lamentando a situação e afirmando que sofreu consequências de mercado instável, da falta de credibilidade das agências brasileiras no exterior e má gestão para justificar o fechamento da empresa. O comunicado ainda alega que a empresa deixa à disposição a situação física e jurídica para que os clientes tenham certeza de que a Mundi não foi beneficiada de alguma forma.

A reportagem tentou fazer contato com a Agência Mundi pelo número divulgado no site da empresa na tarde desta segunda-feira (24), mas o telefone não atende.

Confira o pronunciamento da empresa na íntegra:

Aos funcionários, clientes, parceiros e amigos da Agência Mundi

Após sete anos de muito trabalho, dedicação e milhares de embarques realizados com sucesso, a Mundi tem sofrido as consequências de um mercado instável, da falta de credibilidade das agências brasileiras no exterior e, obviamente, má gestão. Devido a forte exposição na mídia nos últimos dias, tomamos a decisão de suspender as nossas atividades em todas as nossas unidades até segunda ordem.

Pedimos, por favor, que mais nenhum pagamento seja remetido à Agência Mundi.

Reconhecemos a frustração e a tristeza que trazemos com este comunicado. Estamos em contato com instituições parceiras, escolas, acomodações e outras agências que respeitosamente seguem fazendo um excelente trabalho apesar das adversidades, e esperamos minimizar o impacto causado.

Deixamos à disposição nossa situação física e jurídica para que saibam que em nenhum momento fomos beneficiados por esta decisão ou pela má gestão.

Envie seu caso para [email protected] para negociação.