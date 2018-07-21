Advogado é preso por tráfico de drogas em cobertura em Vitória

Polícia prende o advogado Renan da Fonseca Monjardim e a namorada dele, Jacymara Carvalho Rossi Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um advogado e a namorada dele foram presos em flagrante após mandado de busca e apreensão na cobertura em que moram, em Jardim Camburi, em Vitória. Foram encontrados tabletes de maconha, ecstasy, anabolizantes e seringas no apartamento.

Segundo a polícia, a prisão aconteceu por volta de 06h15 desta sexta-feira (20). O advogado Renan da Fonsêca Monjardim, de 32 anos, e a namorada, Jacymara Carvalho Rossi, foram levados ao Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), na Serra.

A polícia foi até o endereço do advogado, na Rua Julia Lacourt Penna, em Jardim Camburi, junto com representantes da OAB. Segundo informações da Polícia Civil, quando viu o que acontecia, Renan correu para os fundos da casa, aparentemente para tentar esconder alguma coisa.

Ao entrarem na cobertura, os policiais realizaram a revista do local, em que também estava a namorada do advogado, a Jacymara, e um casal de amigos. Segundo a polícia, no quarto de Renan foram encontrados tabletes de maconha, três comprimidos de ecstasy, substâncias anabólicas, balanças de precisão e várias seringas.

Polícia apreende drogas em casa de advogado em Jardim Camburi, Vitória Crédito: Divulgação/Denarc

O delegado responsável pela operação, Diego Bermond, informou que o detido faz parte de uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas. O casal foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e associação e encaminhados ao presídio.

Em depoimento à polícia, Renan disse que é dependente de drogas desde os 15 anos e que chegou a ficar um mês em uma clínica de reabilitação. O advogado também disse que começou a realizar atendimentos na área criminal na própria casa.

A namorada de Renan, Jacymara, afirmou à polícia que também é usuária de drogas. A Polícia Civil solicitou o celular dela e no aparelho foram encontradas mensagens trocadas com o advogado que confirmam a venda de drogas.

No entanto, Jacymara afirma que não sabe com quem Renan as adquire e nem por quanto vende o material. Jacymara contou ainda que a droga encontrada no apartamento era para uso próprio.

POSTAGENS POLÊMICAS NO FACEBOOK

Post polêmico do advogado Renan da Fonseca Monjardim, preso em Vitória neste sábado Crédito: Reprodução/Facebook

Nas redes sociais, o advogado Renan da Fonsêca Monjardim, 32 anos, preso na última sexta-feira, em Jardim Camburi, Vitória, junto com namorada, por suspeita de tráfico de drogas, compartilhou matérias de sites de notícias sobre a legalização da maconha e da suspeita da Polícia Federal (PF) de que narcotraficantes patrocinaram políticos e agentes públicos investigados pela Operação Lava Jato.

Em seu Facebook, Renan compartilhou, no dia 3 de junho deste ano, um vídeo publicado pela página da BBC World Service, que mostra uma fazenda de cultivo legal de cannabis, no Canadá, e de como o país se prepara para legalizar a maconha para uso recreativo. E o Brasil, avançado como sempre! Melhor assim, sobre mais dinheiro nas mãos dos traficantes e consequentemente nas dos governantes, ironiza o advogado.