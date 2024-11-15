Adolescente suspeito de envolvimento em morte na Serra é apreendido em Guarapari

Caíque Conceição Moreira, de 16 anos, foi encontrado morto na Av. Audifax Barcelos Crédito: Divulgação | Instagram @dhpp.serra

A ação, conduzida pela DHPP da Serra, ocorreu no bairro Santa Mônica, em Guarapari . O adolescente estava foragido desde o crime, ocorrido em março deste ano, no bairro Jardim Bela Vista, na Serra . O corpo da vítima foi localizado dias depois, em 4 de abril, na Rodovia Audifax Barcelos. Segundo a Polícia Civil, após levantamentos de inteligência, a equipe da DHPP Serra localizou o adolescente, que estava escondido.

"No local indicado, a equipe foi atendida por uma moradora, que confirmou a presença do adolescente e autorizou a entrada da equipe. Ele foi localizado em um dos quartos da residência, não oferecendo resistência à abordagem", informou a corporação.

"Tenho 10 anos e meio de DHPP e esse crime foi o que mais me chamou a atenção pela sucessão de covardia e crueldade que foi feita com esse menino" Rodrigo Sandi Mori - Chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra

De acordo com as investigações, cinco pessoas participaram do homicídio: três adultos, de 21, 25 e 33 anos, e dois adolescentes, de 15 e 16 anos. "Até o momento, dois adultos foram presos, um adolescente morreu em confronto com a Polícia Militar em 13 de maio deste ano, outro adolescente foi apreendido nesta operação, e o mandante do crime continua foragido", informou o chefe da DHPP da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori.

Jhonatan Ricardo Souza do Carmo, de 33 anos, apontado como mandante, ainda está foragido Crédito: Divulgação Sesp

O crime

A vítima foi rendida e levada pelos quatro envolvidos para uma área de pasto, onde foi agredida. "Caique implorou para não morrer, mas um dos adolescentes efetuou um disparo de arma de fogo, fazendo com que ele caísse no chão. Outro adolescente disparou mais três vezes. Como a vítima ainda estava viva, e as armas apresentaram falhas – uma ficando sem munição e outra quebrando –, Davi pegou uma enxada e desferiu três golpes na cabeça de Caique. Horas depois, os suspeitos retornaram ao local para atear fogo no corpo", detalhou o delegado Rodrigo Sandi Mori.

Ainda segundo informado pela corporação, os adultos envolvidos foram indiciados por homicídio qualificado, praticado por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. Também foram indiciados por associação criminosa, ocultação de cadáver e corrupção de menores.