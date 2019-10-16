Caso Karolini Vitória

Adolescente que confessou morte de namorada já matou outras 5 pessoas no ES

Os crimes praticados pelo adolescente possuem ligação com a guerra entre gangues que disputam o tráfico de drogas em bairros da Serra

Publicado em 16 de outubro de 2019 às 13:16 - Atualizado há 6 anos

Matar, é apenas apertar o gatilho. Numa guerra, onde é derramado o sangue, não há fim", afirma adolescente de 14 anos que já matou cinco pessoas Crédito: Fernando Madeira

Envolvido com o tráfico de drogas na Serra e em Vitória, o adolescente de 16 anos confessou à Polícia Civil que já executou seis e tentou matar outras seis pessoas. O rapaz foi apreendido na manhã desta terça-feira (15) por matar a namorada, a estudante Karolini Vitória, de 15 anos, em setembro deste ano. Segundo a titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), delegada Raffaella Aguiar, o sexto crime do adolescente foi motivado por ciúmes.

Leia mais Namorado diz que matou estudante no ES por causa de mensagens no celular

Ele foi preso na manhã desta terça-feira (15) na casa dele, no bairro Santa Marta, em Vitória. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram duas pistolas, sendo uma calibre .40 e outra calibre .380, além de munições, material utilizado para embalo de droga, uma quantia em dinheiro e anotações referentes às movimentações do tráfico de drogas. De acordo com a polícia, o adolescente era um dos gerentes do tráfico de drogas no bairro Santa Marta.

Karolini Vitoria Souza Nascimento, 15 anos, foi morta pelo namorado Crédito: Acervo pessoal

AOS 14, ADOLESCENTE JÁ TINHA MATADO 5 PESSOAS

Pistolas apreendidas pela Polícia Civil Crédito: Montagem/Divulgação PCES

Matéria originalmente publicada no dia 18 de dezembro de 2017. Por Glacieri Carraretto

Na primeira vez que André (nome fictício) pegou em uma arma, ele tinha 12 anos. Aos 14 anos, o adolescente tem um “currículo criminal” com a acusação de cinco assassinatos e nenhuma certeza sobre o próprio futuro. “É normal matar. É apenas apertar o gatilho. Numa guerra, onde é derramado sangue, não há fim e não tem como voltar atrás”, afirmou o garoto, que confessou à polícia ter executado as cinco pessoas a tiros.

André foi apreendido durante uma operação da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) da Serra. Ele possuía três mandados de busca e apreensão pelas mortes. “Ele confessou todos os assassinatos e ainda deu detalhes. Falou com frieza de cada um deles, como se fosse algo que faz parte da rotina dele”, contou o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da DCCV de Serra.

"Ele confessou todos os assassinatos. Falou com frieza de cada um deles" Rodrigo Sandi Mori Delegado

São crimes que possuem ligação com a guerra entre gangues que disputam o tráfico de drogas em um dos bairros do município. Infelizmente, o dia a dia tem mostrado à polícia que cada vez mais garotos integram facções criminosas. “Adolescentes são recrutados pelo tráfico cada vez mais novos. A certeza de que terão uma punição mais branda para os menores de idade é o que faz com que eles sejam aliciados pelos traficantes para matar”, relata o delegado Sandi Mori.

Porém, a preocupação do delegado com a situação vai além. “Quando há participação de adultos no mesmo crime, os menores são orientados pelos traficantes a assumirem a responsabilidade sozinhos.”

ARMAS

Dono de frases curtas, André fala abertamente sobre os crimes: “A primeira pessoa que eu matei foi com um ‘três oitão’ (revólver calibre 38). Mas já usei uma escopeta calibre 12, o estrago é maior.” Longe da sala de aula há mais de um ano, o garoto diz que entrou para o tráfico de drogas pelo dinheiro. “Dependendo do dia recebia até R$ 500 pra tomar conta da boca de fumo, de 19h às 7h”, comentou o garoto, que gastava o valor com aluguel, armas e festas.

Para o delegado, é preciso evitar que adolescentes sejam “adotados” pelo tráfico. “É um trabalho que compreende diversos ramos do poder público, como ensino, atividades de lazer e profissionalizante que ocupem o dia a dia desses jovens, evitando que seja aberto espaço para o tráfico intervir”, observou.

"É DURO E CRUEL PERDER UM FILHO PARA O CRIME", DIZ PAI

A expressão de tristeza se misturava com as lágrimas de um comerciante de 38 anos, pai de André. Foi ele quem acompanhou o depoimento do filho e ficou ao lado dele durante todo o tempo em que o adolescente permaneceu na delegacia prestando depoimento.

“É doloroso vir parar em uma delegacia. Nunca me envolvi com nada errado, nunca bebi ou fumei. Eu sei que ‘do outro lado’ tem dinheiro, influência e amizades para o crime. Mas se fossem amigos de verdade, eles que estariam aqui na delegacia”, desabafou o pai do adolescente.

"Não estou preparado para carregar o caixão do meu filho" Comerciante, 38 anos Pai de André

A mãe, angustiada, aguardou em silêncio na recepção da delegacia, até que pudesse ver o filho antes dele ir para a unidade de internação. Para o pai, a tristeza da apreensão se mistura à preocupação de quando André ganhar a liberdade novamente. “Eu esperava que ele fosse melhor do que eu fui. É duro e cruel para um pai perder um filho para crime aos 14 anos. Eu fui agente funerário por anos e carreguei o caixão do filho dos outros, mortos pelo tráfico. Não estou preparado para carregar o caixão do meu filho. Pretendo que ele vá morar fora do Brasil quando sair”, afirmou o comerciante, que ainda tem esperanças de ver o filho livre longe do mundo do tráfico.

COMO MEDO DE SER MORTO, GAROTO MUDOU DE CIDADE

André foi apreendido dentro da casa da mãe, em Vitória, local onde tentou se esconder, não da polícia, mas dos inimigos que o procuravam nas ruas. "Em agosto, ele e o comparsa foram para Nova Carapina e foram alvos de disparos. O amigo do adolescente foi levado para o hospital e morto ao receber alta. O menor de idade também teve que sair da região e foi para Vitória”, explicou o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) da Serra.

Mas, na casa da mãe, o garoto que demonstrava frieza para atirar várias vezes nos seus rivais do tráfico, teve que seguir regras. “Não coloco arma dentro da casa da minha mãe, por respeito a ela. Nem um ‘baseado’ posso ter em mãos lá. Meus pais me deram escolhas, mas eu escolhi essa vida. Tenho um irmão de 5 anos e jamais deixaria ele entrar nessa vida”, afirmou André, que diz ser usuário de maconha.

André foi encaminhado para a Unidade de Internação Provisória, (Unai) onde permanece apreendido para cumprimento de medidas socio-educativas por, no máximo, três anos, como previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

MINIENTREVISTA

As algemas incomodavam as mãos e os pés do garoto de 14 anos, sentado ao lado do pai, dentro da delegacia, na Serra. Apesar dos cinco assassinatos que confessou ter praticado esse ano, André estava sendo apreendido pela primeira vez. “Vou puxar cadeia e esperar o tempo passar. E ainda vou sair menor de idade", disse o garoto.

"Meus pais me deram escolhas, mas eu escolhi essa vida" André, 14 anos Adolescente que confessou crimes

Quando pegou uma arma pela primeira vez?

Eu tinha 12 anos, peguei do meu irmão. Era um revólver calibre 22, estava dentro de casa. Depois peguei uma 12 (calibre de escopeta), que ele deixou dentro de casa. O primeiro tiro foi com uma pistola calibre 380.

Quem te ensinou a atirar?

Aprendi na hora que atirei. Eu gosto de arma, me dá segurança.

Onde estão seus amigos?

Tenho seis amigos que estão presos e cinco que estão mortos.

As pessoas te tratam de forma diferente quando está armado?

Não, com arma ou sem arma, sabem do que eu sou capaz. Todos gostam de mim, ninguém tem medo pois quem é morador sabe quem eu sou. Se é minha família vou agir com amor, mas se é pra cair pra matar, caio em dobro.

O que te motivou a cometer esses crimes?

A raiva contra quem matou meus parceiros. E é uma pessoa a menos pra tentar tirar a minha vida...

Mas você se arrepende do que fez?

Não, pois eles tentaram me matar. A minha vida é essa, matar ou morrer. Meus pais me deram outras escolhas, mas eu escolhi isso. Eu admiti tudo pra polícia porquê tem provas, vai adiantar mentir?

Como você vê seu futuro?

Eu vou ficar apreendido no máximo três anos e vou sair menor ainda. Vou ter tempo pra pensar, para ver como vai ser daqui pra frente.

Você acha que é possível sair disso?

Meu irmão conseguiu. Ele era ‘do crime’ e agora está na igreja e trabalhando. E vi alguém fazendo uma escolha diferente da minha.

E você?

Não tem jeito mais pra voltar atrás. A minha guerra não vai acabar. Enquanto eu estiver vivo, vai ter guerra.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta