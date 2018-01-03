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Violência

Adolescente é esfaqueado e ferido com marreta em Bom Jesus do Norte

O suspeito não foi localizado após as buscas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2018 às 13:16

Publicado em 03 de Janeiro de 2018 às 13:16

Um adolescente de 17 anos foi ferido com facadas e golpes de marreta na noite desta terça-feira (02), no Loteamento Silvana, em Bom Jesus do Norte, no Sul do Estado. Ele estava deitado no momento do crime e disse que desconhece os motivos da agressão.
A vítima contou para a Polícia Militar que estava em seu quarto quando, por volta das 19h50, o suspeito chegou e lhe agrediu com golpes de faca no tórax e marretadas na região da cabeça. O suspeito fugiu logo após as agressões.
O adolescente foi socorrido para o Pronto Atendimento de Bom Jesus do Norte e, em seguida, encaminhado para o Hospital de são José do Calçado, onde permanece internado. Ele não corre risco de morte.
O suspeito não foi localizado após as buscas. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.
 

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