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Crime

Adolescente é assassinado a tiros em Laranjeiras Velha na Serra

Segundo informações da polícia, a vítima teria ido até um pasto, localizado ao final da Rua Paulo Soares, acompanhado de mais três pessoas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2018 às 18:57

Publicado em 06 de Setembro de 2018 às 18:57

Local onde ocorreu o crime é conhecido como ponto para uso de drogas Crédito: Glacieri Carrareto
Um adolescente foi executado com aproximadamente 10 tiros, por volta das 13h30 desta quinta-feira (6), no bairro Laranjeiras Velha, na Serra.
> Segurança assassinado deixou aviso à família
Segundo informações da polícia, a vítima teria ido até um pasto, localizado ao final da Rua Paulo Soares, acompanhado de mais três pessoas. O local é conhecido como ponto de uso de drogas.
Crédito: Glacieri Carrareto
Uma das pessoas que acompanhavam a vítima - que não foi identificada no local - abriu fogo contra o rapaz que foi atingido na cabeça, braços e ombros.
> FOTOJORNALISMO | Operação policial no Bairro da Penha
O crime assustou moradores da região que se aglomeravam para acompanhar o trabalho dos peritos da Polícia Civil.
O corpo foi recolhido e encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) , em Vitória.
> Leia mais matérias de Polícia
As investigações sobre a autoria e motivação do crime ficarão sob a responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.

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