Adolescente é assassinado a tiros em Laranjeiras Velha na Serra

Local onde ocorreu o crime é conhecido como ponto para uso de drogas Crédito: Glacieri Carrareto

Um adolescente foi executado com aproximadamente 10 tiros, por volta das 13h30 desta quinta-feira (6), no bairro Laranjeiras Velha, na Serra

Segundo informações da polícia, a vítima teria ido até um pasto, localizado ao final da Rua Paulo Soares, acompanhado de mais três pessoas. O local é conhecido como ponto de uso de drogas.

Crédito: Glacieri Carrareto

Uma das pessoas que acompanhavam a vítima - que não foi identificada no local - abriu fogo contra o rapaz que foi atingido na cabeça, braços e ombros.

O crime assustou moradores da região que se aglomeravam para acompanhar o trabalho dos peritos da Polícia Civil.