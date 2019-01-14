Home
Adolescente é assassinado a facadas em Linhares

Wenderson da Silva Santana e Silva, de 14 anos, foi morto com três perfurações, sendo no tórax, no ombro e no cotovelo. O suspeito pelo crime é um adolescente de 16 anos, que foi apresentado na delegacia pela própria mãe