Dormiu ao volante

Adolescente dirigia carro que atropelou e matou idosa na Serra

O jovem confessou a dinâmica do acidente ao advogado de defesa André Ronchi, que confirmou as informações à reportagem nesta sexta-feira (31)

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 19:58

Edileusa Oliveira Almeida morreu após ser atropelada na calçada de um imóvel no bairro Feu Rosa, na Serra Crédito: Acervo pessoal/Daniel Marçal

O carro que atropelou e matou uma idosa em Feu Rosa, na Serra, era dirigido por um adolescente de 17 anos. O jovem confessou a dinâmica do acidente ao advogado de defesa André Ronchi, que confirmou as informações à reportagem nesta sexta-feira (31). Segundo Ronchi, o cliente informou ter dormido ao volante.

A Polícia Civil confirmou que o jovem compareceu à Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) e prestou depoimento. Ele foi liberado por estar fora do flagrante. O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle).

"De posse dessas informações, a equipe policial procedeu à identificação da empresa proprietária do veículo, que, ao ser contatada, reconheceu o condutor pelas características físicas como sendo um menor aprendiz, funcionário da própria empresa", explicou a corporação.

Ronchi contou que o adolescente contou que o carro pertence à loja de pet shop a onde ele trabalha. “No dia fizeram as entregas mais cedo dos animais atendidos, só que esqueceram a maquininha. E aí um cliente não conseguiu pagar por Pix. Ficaram de voltar no final do dia. O meu cliente disse que pegou a chave do carro sem permissão para ir realizar o pagamento. No caminho, acabou dormindo pelo cansaço”, disse.

O adolescente detalhou ter acordado quando o Renault Logan passou por um quebra-molas. Com o susto, ele disse ter confundido os pedais e pisado no acelerador.

O acidente aconteceu na Rua dos Eucaliptos na tarde de quarta-feira (29). Edileusa Oliveira Almeida conversava com duas mulheres no portão da casa de uma delas quando o veículo atingiu as três. Todas foram jogadas para dentro do quintal, mas Edileusa não resistiu.

A filha dela, Suellen Oliveira da Silva, contou à reportagem da TV Gazeta no dia do acidente, que a mãe tinha se aposentado recentemente e planejava uma viagem. Ela criticou o fato do motorista não ter prestado ajuda e fugido do local. Em explicação a atitude do adolescente, Ronchi falou que o cliente disse ter ficado com medo.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta