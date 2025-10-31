Home
Adolescente dirigia carro que atropelou e matou idosa na Serra

O jovem confessou a dinâmica do acidente ao advogado de defesa André Ronchi, que confirmou as informações à reportagem nesta sexta-feira (31)

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 19:58

Edileusa Oliveira Almeida morreu após ser atropelada na calçada de um imóvel no bairro Feu Rosa, na Serra
Edileusa Oliveira Almeida morreu após ser atropelada na calçada de um imóvel no bairro Feu Rosa, na Serra Crédito: Acervo pessoal/Daniel Marçal

O carro que atropelou e matou uma idosa em Feu Rosa, na Serra, era dirigido por um adolescente de 17 anos. O jovem confessou a dinâmica do acidente ao advogado de defesa André Ronchi, que confirmou as informações à reportagem nesta sexta-feira (31). Segundo Ronchi, o cliente informou ter dormido ao volante.

A Polícia Civil confirmou que o jovem compareceu à Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) e prestou depoimento. Ele foi liberado por estar fora do flagrante. O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle).

"De posse dessas informações, a equipe policial procedeu à identificação da empresa proprietária do veículo, que, ao ser contatada, reconheceu o condutor pelas características físicas como sendo um menor aprendiz, funcionário da própria empresa", explicou a corporação. 

Ronchi contou que o adolescente contou que o carro pertence à loja de pet shop a onde ele trabalha. “No dia fizeram as entregas mais cedo dos animais atendidos, só que esqueceram a maquininha. E aí um cliente não conseguiu pagar por Pix. Ficaram de voltar no final do dia. O meu cliente disse que pegou a chave do carro sem permissão para ir realizar o pagamento. No caminho, acabou dormindo pelo cansaço”, disse.

Uma aposentada de 62 anos, identificada como Edileusa Oliveira Almeida, morreu na noite desta quarta-feira (29), após ser atropelada na calçada de um imóvel no bairro Feu Rosa, na Serra.

O adolescente detalhou ter acordado quando o Renault Logan passou por um quebra-molas. Com o susto, ele disse ter confundido os pedais e pisado no acelerador.

O acidente aconteceu na Rua dos Eucaliptos na tarde de quarta-feira (29). Edileusa Oliveira Almeida conversava com duas mulheres no portão da casa de uma delas quando o veículo atingiu as três. Todas foram jogadas para dentro do quintal, mas Edileusa não resistiu.

A filha dela, Suellen Oliveira da Silva, contou à reportagem da TV Gazeta no dia do acidente, que a mãe tinha se aposentado recentemente e planejava uma viagem. Ela criticou o fato do motorista não ter prestado ajuda e fugido do local. Em explicação a atitude do adolescente, Ronchi falou que o cliente disse ter ficado com medo.

