Bairro Feu Rosa

Aposentada morre atropelada na calçada de imóvel na Serra

O motorista abandonou o veículo e fugiu sem prestar socorro. Outras duas mulheres, com quem Edileusa Oliveira Almeida estava conversando quando foi atingida, ficaram feridas

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 21:57

Edileusa Oliveira Almeida morreu após ser atropelada na calçada de um imóvel no bairro Feu Rosa, na Serra Crédito: Acervo pessoal/Daniel Marçal

Uma aposentada de 62 anos, identificada como Edileusa Oliveira Almeida, morreu na noite desta quarta-feira (29), após ser atropelada na calçada de um imóvel no bairro Feu Rosa, na Serra. O motorista abandonou o veículo e fugiu sem prestar socorro.

O caso aconteceu na Rua dos Eucaliptos, onde Edileusa havia ido entregar uma tinta de tecido a uma amiga. Ela estava na calçada conversando com essa amiga e outra pessoa, diante do portão aberto da residência, quando foi atingida. Com a força do impacto, Edileusa foi arremessada dentro do imóvel. As outras duas senhoras foram socorridas com ferimentos leves.

A filha da aposentada, Suellen Oliveira da Silva, contou em entrevista ao repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, que estava na casa de uma vizinha quando alguém chamou por ela e pediu para que corresse porque Edileusa havia sido atropelada.

“Eu fiquei sem acreditar. O cara fugiu do local sem prestar socorro, sem nada. Minha mãe é o quê? Não é a primeira vez que isso acontece aqui. Eu acho que tinha que ter mais sinalização. Os carros passam aqui nos quebra-molas com tudo. Minha mãe sempre falava: cuidado, Suellen. E ela teve cuidado, mas acabou sendo atropelada. Ela foi atropelada na calçada, no portão da mulher.”

Ainda segundo Suellen, a família está arrasada. “A minha mãe sempre foi maravilhosa. Todo mundo amava minha mãe. Era muito prestativa, ajudava todo mundo, se alguém precisasse. Ela vai fazer muita falta. Ela deixou eu, meu irmão… A bisnetinha dela acabou de nascer, era o xodozinho da casa. Hoje eu cheguei em casa, minha mãe sentou, descascou uma laranja e perguntou: quer uma laranja, filha? E eu falei, ‘quero, mas só quero um pedacinho, mãe’ e ela me deu aquele pedacinho de laranja e ficou conversando comigo. Aí a vizinha me ligou, chamando (para ir lá) e eu falei: vamos, mãe. E ela falou: não vou agora não, mas se precisar de ajuda, pode contar comigo. Aí eu fui, ela ficou, e a mulher chegou lá gritando, dizendo que alguma coisa tinha acontecido com ela.”

Mais detalhes sobre a ocorrência foram solicitados às Polícias Civil e Militar.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta