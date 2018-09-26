Acusado de matar universitários no ES tem prisão preventiva decretada

Fábio Costa e Matheus Mauad foram mortos em Vila Velha Crédito: Montagem | Gazeta Online

As investigações da polícia concluíram que Gláucio Nunes da Silva, conhecido como Miguel, 30 anos, foi o responsável pelo crime. Preso desde o dia 26 de julho deste ano, em cumprimento a um mandado de prisão temporária, ele foi indiciado por duplo homicídio qualificado, motivo fútil e sem possibilidade de defesa das vítimas. Segundo a polícia, Gláucio possui registros criminais por porte ilegal de arma de fogo, posse de drogas para uso pessoal e violência doméstica.

Gláucio foi submetido a quatro interrogatórios durante as investigações, em cada um deles a versão apresentada foi diferente. No primeiro depoimento ele negou envolvimento no crime. Já no segundo informou que falaria apenas em juízo. No terceiro depoimento ele confessou autoria dos crimes e alegou como motivação o fato de estar sob o efeito de entorpecentes, fato que o fez acreditar estar sendo perseguido pelas vítimas. Já no último optou novamente por falar apenas em juízo.

"Eram jovens trabalhadores", diz delegado

Gláucio Nunes da Silva, vulgo "Miguel", 30 anos, é acusado de matar os universitários Matheus de Oliveira Mauad e Fábio Silveira Costa Crédito: Divulgação

Apesar de ter alegado, em um dos depoimentos, estar sob efeitos de entorpecentes quando cometeu o crime, Gláucio chegou a comentar com algumas pessoas ter cometido o crime por ciúmes de sua companheira, e que uma das vítimas teria passado a mão no cabelo dela durante uma festa ocorrida na Praia de Itaparica, em Vila Velha.

No entanto, a namorada do autor confirmou ter participado da festa, mas negou que alguém tenha passado a mão no cabelo dela. Ficou comprovado durante as investigações que somente uma das vítimas esteve na festa, mas pessoas que o acompanhavam no evento negaram que ele tenha passado a mão no cabelo da namorada de Gláucio.

Ambas as vítimas eram estudantes universitários, trabalhavam, praticavam esportes e não tinham envolvimento com drogas. Ou seja, nada que desabonasse a conduta deles, disse o delegado delegado Ricardo Almeida, responsável pela DHPP de Vila Velha.