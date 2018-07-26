Acusado de estuprar filha e enteado em Aracruz é preso na Bahia

Acusado foi encontrado no distrito de Posto da Mata, em Nova Viçosa, Bahia Crédito: Divulgação

Um homem, que não teve a idade informada, foi preso no sul da Bahia, no último domingo (22), acusado de estuprar a filha e o enteado em Aracruz, região Norte do Espírito Santo. Assim que soube que havia um mandado de prisão contra ele pelos abusos sexuais, o suspeito fugiu, mas foi encontrado no distrito de Posto da Mata, em Nova Viçosa.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, a menina, de 11 anos, denunciou o pai pelos estupros e revelou que a violência sexual acontecia há um longo tempo. Os abusos aconteciam na casa da avó paterna, onde o acusado morava desde que se separou da mulher, que é mãe das vítimas. A menina teria revelado para a avó que era molestada, mas foi orientada a não contar para ninguém e evitar um escândalo. Mesmo depois disso, os abusos continuaram.

O irmão da vítima, um jovem de 19 anos, que é enteado do suspeito, tomou coragem após a denúncia da garota e também denunciou o padrasto. Ele disse à Polícia Civil que foi abusado pelo homem na infância, dos 6 aos 10 anos de idade.

A prisão preventiva do acusado foi cumprida por investigadores da 8ª Corregedoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Teixeira de Freitas). Ele está detido no Presídio de Teixeira de Freitas e será transferido para o Espírito Santo, onde vai responder por estupro de vulnerável. A avó das vítimas também foi presa em Aracruz por estupro de vulnerável, pois deveria ter agido para coibir o crime.

Há ainda outro mandado de prisão em aberto contra o homem, por violência doméstica contra a mulher. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados para preservar a identidade das vítimas.

DENÚNCIA

Titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Aracruz, a delegada Amanda Barbosa contou que no dia 2 de fevereiro deste ano a mãe da menina de 11 anos procurou a Policia Civil para denunciar os abusos sexuais que a vítima dizia sofrer por parte do pai. Quando o caso passou a ser investigado, a família paterna começou pressionar a garota para que ela mudasse a versão contada e não denunciasse o acusado.

A menina teria contado para a avó paterna logo que os abusos começaram a acontecer, mas ela só pediu que a neta não contasse para ninguém e não impediu que os estupros continuassem, informou a delegada. Por isso, a avó também foi indiciada, junto com o pai da vítima.