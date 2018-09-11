'Ela realizava o sonho de ser bióloga', diz prima de universitária

Aline Pretti, jovem que morreu em acidente em Vila Velha Crédito: Facebook

Aline era nossa princesa, cheia de sonhos e que realizava um deles: ser bióloga. O sorriso e a alegria dela são as lembranças mais gostosas que ela deixa. O relato é de Lyzia Pretti, prima da universitária Aline Pretti, que realizou o reconhecimento e os procedimentos de liberação do corpo da jovem, na tarde desta segunda-feira (10), no Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, para realizar a liberação do corpo.

A prima contou que Aline era a caçula de outros três irmãos e que, há três anos, um deles morreu por problemas de saúde. Aline e a mãe dela cuidavam do filho do irmão dela que morreu, um menino de 5 anos, que também perdeu a mãe. Essa dor ainda nem diminuiu e agora temos que lidar com essa tragédia. Aline era uma menina muito presente na vida da família, era a âncora da mãe e uma pessoa cheia de sonhos contou Lyzia.

Aline cursava Biologia em uma faculdade particular de Vila Velha. Era um sonho que estava realizando. Ela sempre gostou dos animais e também do mar, por isso os estágios eram nessa área. A madrinha dela também é bióloga e sempre incentivou Aline a seguir essa profissão, detalhou a prima.

Sobre o que provocou o acidente, Lyzia disse que espera que os responsáveis respondam pelas atitudes. Não podemos dizer quem estava errado, mas acreditamos houve imprudência, pontou.

Aline estava na garupa da moto do namorado, com quem se relacionava havia mais de dois anos.