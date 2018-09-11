'Ela realizava o sonho de ser bióloga', diz prima de universitária

Aline era nossa princesa, cheia de sonhos e que realizava um deles: ser bióloga. O sorriso e a alegria dela são as lembranças mais gostosas que ela deixa. O relato é de Lyzia Pretti, prima da universitária Aline Pretti, que realizou o reconhecimento e os procedimentos de liberação do corpo da jovem, na tarde desta segunda-feira (10), no Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, para realizar a liberação do corpo.
A prima contou que Aline era a caçula de outros três irmãos e que, há três anos, um deles morreu por problemas de saúde. Aline e a mãe dela cuidavam do filho do irmão dela que morreu, um menino de 5 anos, que também perdeu a mãe. Essa dor ainda nem diminuiu e agora temos que lidar com essa tragédia. Aline era uma menina muito presente na vida da família, era a âncora da mãe e uma pessoa cheia de sonhos contou Lyzia.
Aline cursava Biologia em uma faculdade particular de Vila Velha. Era um sonho que estava realizando. Ela sempre gostou dos animais e também do mar, por isso os estágios eram nessa área. A madrinha dela também é bióloga e sempre incentivou Aline a seguir essa profissão, detalhou a prima.
Sobre o que provocou o acidente, Lyzia disse que espera que os responsáveis respondam pelas atitudes. Não podemos dizer quem estava errado, mas acreditamos houve imprudência, pontou.
Aline estava na garupa da moto do namorado, com quem se relacionava havia mais de dois anos.
O sepultamento do corpo de Aline acontecerá nesta terça-feira no cemitério Parque da Paz, às margens da Rodovia do Contorno, em Cariacica.