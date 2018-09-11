Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Morte em Vila VElha

'Ela realizava o sonho de ser bióloga', diz prima de universitária

A prima contou que Aline era a caçula de outros três irmãos e que, há três anos, um deles morreu por problemas de saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2018 às 23:51

Publicado em 10 de Setembro de 2018 às 23:51

Aline Pretti, jovem que morreu em acidente em Vila Velha Crédito: Facebook
Aline era nossa princesa, cheia de sonhos e que realizava um deles: ser bióloga. O sorriso e a alegria dela são as lembranças mais gostosas que ela deixa. O relato é de Lyzia Pretti, prima da universitária Aline Pretti, que realizou o reconhecimento e os procedimentos de liberação do corpo da jovem, na tarde desta segunda-feira (10), no Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, para realizar a liberação do corpo.
A prima contou que Aline era a caçula de outros três irmãos e que, há três anos, um deles morreu por problemas de saúde. Aline e a mãe dela cuidavam do filho do irmão dela que morreu, um menino de 5 anos, que também perdeu a mãe. Essa dor ainda nem diminuiu e agora temos que lidar com essa tragédia. Aline era uma menina muito presente na vida da família, era a âncora da mãe e uma pessoa cheia de sonhos contou Lyzia.
Aline cursava Biologia em uma faculdade particular de Vila Velha. Era um sonho que estava realizando. Ela sempre gostou dos animais e também do mar, por isso os estágios eram nessa área. A madrinha dela também é bióloga e sempre incentivou Aline a seguir essa profissão, detalhou a prima.
Sobre o que provocou o acidente, Lyzia disse que espera que os responsáveis respondam pelas atitudes. Não podemos dizer quem estava errado, mas acreditamos houve imprudência, pontou.
Aline estava na garupa da moto do namorado, com quem se relacionava havia mais de dois anos.
O sepultamento do corpo de Aline acontecerá nesta terça-feira no cemitério Parque da Paz, às margens da Rodovia do Contorno, em Cariacica. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é agredida pelo marido na frente dos filhos em Cariacica
Imagem de destaque
8 saladas especiais para a Páscoa
Imagem de destaque
Irã abate caça dos EUA, e operação americana resgata uma pessoa, diz imprensa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados