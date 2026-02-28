Nirlan Coelho Evangelista
Morreu neste sábado (28), aos 77 anos, o médico Nirlan Coelho Evangelista. Natural de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, ele se formou em Medicina pela Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (Emescam), em 1975. O profissional atuou por mais de 40 anos como psiquiatra, com passagens pelos hospitais Adauto Botelho e da Polícia Militar, além de prestar serviços à Prefeitura da Serra. A causa da morte não foi divulgada.

Além da atuação na área médica, também teve participação ativa no meio cultural. Foi diretor cultural da Associação Médica do Espírito Santo (Ames), colunista social e poeta. A ligação com a cultura o levou ainda a atuar como comentarista do Carnaval de Vitória, por alguns anos, em uma emissora capixaba.

Em 2018, foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) com a Comenda da Ordem do Mérito Dr. Afonso Schwab, honraria concedida a profissionais da Medicina que se destacam no exercício da profissão.

O velório está marcado para as 11h de domingo (1º), na capela do Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha. O sepultamento será realizado no mesmo local, às 14h.

