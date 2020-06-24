Empresário cria obituário digital para homenagear os colatinenses

Túmulo de Colatina Soares de Azevedo, a Dona Colatina, no Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro Crédito: Carlos Comério

Nascida no século XIX, Dona Colatina foi mulher de Muniz Freire, presidente (o atual governador) da Província do Espírito Santo, e sua memória ficou imortalizada no nome da maior cidade do Noroeste do ES . Figura ilustre, ela é destaque no recém-criado Obituário Colatina, site criado pelo empresário José Paulo da Costa para homenagear colatinenses famosos e anônimos.

Além da primeira-dama, outros nomes conhecidos da cidade já constam do obituário digital lançado oficialmente nesta terça-feira (23). Entre eles, os ex-prefeitos Dilo Binda e Honório Fraga e o empresário e desportista Odilon Nicchio.

O espaço, que é pago, está aberto para todas as pessoas de Colatina que querem homenagear seus parentes e amigos que já morreram. “No Obituário Colatina, os familiares poderão apresentar um resumo das realizações de seu ente querido, com destaque para os episódios que o tornaram notável”, explica Costa, que também é secretário de Comunicação da prefeitura

Há basicamente duas formas de homenagem ao falecido no portal: nota de falecimento e biografia. Uma simples nota custa de R$ 50, com produção de um texto sobre o homenageado, a R$ 100, com texto, imagem e áudio.

Na biografia, que custa R$ 550, será feita uma pesquisa mais detalhada da vida do colatinense, também publicada em texto, imagem e áudio. Segundo o empresário, não há cobrança de taxas de manutenção ou domínios. O pagamento da reserva e compra do espaço será feito uma única vez por nome a ser cadastrado, não incluindo os demais familiares ou amigos do contratante.

Casada com Muniz Freire, Dona Colatina foi primeira-dama do ES de 1892 a 1896 e de 1900 a 1904 Crédito: Reprodução da internet

É possível fazer também um simples comunicado do falecido com a publicação da data de nascimento, data de morte, informações pessoais e local de sepultamento, entre outros dados. A ideia é que o registro de falecimento não se perca no tempo.