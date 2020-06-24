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Leonel Ximenes

Empresário cria obituário digital para homenagear os colatinenses

A primeira grande homenageada no site é Dona Colatina, a mulher ilustre que dá nome à cidade do Noroeste do ES

Públicado em 

24 jun 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Túmulo de Colatina Soares de Azevedo, a Dona Colatina, no Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro
Túmulo de Colatina Soares de Azevedo, a Dona Colatina, no Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro Crédito: Carlos Comério
Nascida no século XIX, Dona Colatina foi mulher de Muniz Freire, presidente (o atual governador) da Província do Espírito Santo, e sua memória ficou imortalizada no nome da maior cidade do Noroeste do ES. Figura ilustre, ela é destaque no recém-criado Obituário Colatina, site criado pelo empresário José Paulo da Costa para homenagear colatinenses famosos e anônimos.
Além da primeira-dama, outros nomes conhecidos da cidade já constam do obituário digital lançado oficialmente nesta terça-feira (23). Entre eles, os ex-prefeitos Dilo Binda e Honório Fraga e o empresário e desportista Odilon Nicchio.
O espaço, que é pago, está aberto para todas as pessoas de Colatina que querem homenagear seus parentes e amigos que já morreram. “No Obituário Colatina, os familiares poderão apresentar um resumo das realizações de seu ente querido, com destaque para os episódios que o tornaram notável”, explica Costa, que também é secretário de Comunicação da prefeitura.
Há basicamente duas formas de homenagem ao falecido no portal: nota de falecimento e biografia. Uma simples nota custa de R$ 50, com produção de um texto sobre o homenageado, a R$ 100, com texto, imagem e áudio.
Na biografia, que custa R$ 550, será feita uma pesquisa mais detalhada da vida do colatinense, também publicada em texto, imagem e áudio. Segundo o empresário, não há cobrança de taxas de manutenção ou domínios. O pagamento da reserva e compra do espaço será feito uma única vez por nome a ser cadastrado, não incluindo os demais familiares ou amigos do contratante.
Casada com Muniz Freire, Dona Colatina foi primeira-dama do ES de 1892 a 1896 e de 1900 a 1904
Casada com Muniz Freire, Dona Colatina foi primeira-dama do ES de 1892 a 1896 e de 1900 a 1904 Crédito: Reprodução da internet
É possível fazer também um simples comunicado do falecido com a publicação da data de nascimento, data de morte, informações pessoais e local de sepultamento, entre outros dados. A ideia é que o registro de falecimento não se perca no tempo.

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O site tem um contador de visualizações. É possível buscar o homenageado por letra inicial do nome, nome completo, apelido, ano de nascimento e falecimento.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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