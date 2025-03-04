Aos 77 anos, morre Neusa Glória dos Santos, escritora e primeira delegada do ES

De origem simples, Neusa Glória dos Santos deixou a cidade de São Gabriel da Palha , no Noroeste capixaba, para alçar novos horizontes e conquistar espaços antes impensados. Ela foi, oficialmente, a primeira delegada da Polícia Civil do Espírito Santo e, na instituição, ocupou vários cargos de chefia. Aposentou-se da carreira policial em 2012 e passou a se dedicar integralmente à literatura, alcançando, três anos mais tarde, uma cadeira na Academia Feminina Espírito-santense de Letras (AFESL). E aos 77 anos, após uma trajetória de muitos desafios, mas também de vitórias, Neusa Glória morreu nesta terça-feira (4).

A causa da morte não foi informada nas publicações que divulgaram o falecimento de Neusa Glória, mas, em postagem da delegada aposentada nas redes sociais em dezembro passado, ela celebrava um encontro com antigas colegas de trabalho e comentou sobre um tratamento quimioterápico (para câncer) a que estava sendo submetida havia quatro anos.

Conforme perfil disponibilizado no site da Polícia Civil, Neusa Glória ingressou na instituição em março de 1981 como comissária de Polícia da extinta Delegacia de Delitos de Tráfego.

Durante os 31 anos de serviços prestados, ainda segundo o perfil, Neusa Glória dos Santos foi chefe de todas as superintendências da Polícia Civil, Corregedora Geral, chefiou a Academia de Polícia (Acadepol), a Delegacia da Mulher, diversas Delegacias Regionais (os antigos Departamentos de Polícia Judiciária (DPJ) e também Distritos Policiais (DP) como o da Praia do Canto.

"Com uma ficha funcional extensa, repleta de elogios e de votos de congratulações, Neusa Glória participou do Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher do Espírito Santo em 1998 e foi contemplada com uma medalha de mérito policial em 1999. A aposentadoria por tempo de serviço aconteceu em outubro de 2012. Desde então, a delegada aposentada se dedica, exclusivamente, à carreira de escritora", descreve o texto publicado em 2015, na época de sua posse na Academia Feminina de Letras.

Nas redes sociais, José Darcy Arruda, delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, também compartilhou a trajetória de Neusa Glória e lamentou sua morte. " Manifestamos nossa solidariedade aos amigos e colegas de trabalho, bem como aos seus familiares, rogando a Deus para que conforte o coração de todos neste momento de dor."