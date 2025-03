Geneci Pinto das Mercês, conhecido como ‘Marcelo’ e ‘Professor Geneci’ no meio esportivo do Espírito Santo, faleceu na manhã deste sábado (1º) aos 69 anos. Referência na descoberta de talentos na base do futebol capixaba, Geneci tratava um câncer na língua desde 2018 e, segundo o filho Davy Marcelo, faleceu em decorrência da doença. Ele deixa a esposa, dois filhos e um neto.

Nas redes sociais, colegas de profissão e ex-alunos prestaram homenagens com mensagens de carinho ao ex-atleta e treinador que colecionou títulos de competições como a Copa A Gazetinha no comando do Aert, equipe sediada na Serra. Só na equipe serrana foram mais de três décadas de trabalho.

Entre as descobertas e talentos lapidados por Geneci estão atletas como o ex-zagueiro Gladstone, com passagens por Cruzeiro, CRB e Vitória, time da Capital capixaba, o ex-lateral do PSG e Barcelona, Maxwell, Luan, ex-zagueiro do Palmeiras, Kieza, ex-atacante do Botafogo e atualmente no River-PI, e muitos outros nomes consagrados do esporte, como o meia Paulinho (Corinthians, Barcelona e Seleção Brasileira), e o ex-atacante Ricardo Oliveira, que acumula passagens pela seleção nacional e por times como Santos e Atlético-MG.

Nas homenagens recebidas após a confirmação de sua morte, Professor Geneci foi classificado como “uma grande pessoa e um grande treinador com um legado de conquistas dentro e fora dos campos” e também como uma “referência que acreditava na educação e transformação através do esporte”. Segundo familiares, Geneci deixa um sonho para o legado de descoberta de talentos no Espírito Santo seja continuado.

O velório, que será aberto ao público, será realizado a partir das 18h deste sábado no Cemitério Jardim da Paz, na Serra, e sepultamento do treinador será no mesmo local às 10h do domingo (2).

A Gazeta integra o Saiba mais