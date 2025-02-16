Ex-prefeito de Alegre, no Sul do ES, morre aos 73 anos

Morreu neste domingo, aos 73 anos, o ex-prefeito de Alegre José Guilherme Gonçalves Aguilar. Ele foi prefeito da cidade no Sul do Espírito Santo por dois mandatos (2010-2012 e 2017-2020) e também vice-prefeito (2005-2010).

O falecimento foi informado pela Prefeitura de Alegre, que decretou luto oficial de três dias.

"Neste momento de luto e tristeza, nos solidarizamos com os familiares e amigos, oferecendo nossas sinceras condolências. Que encontrem conforto e força para superar essa perda. Que sua memória seja sempre lembrada com carinho e respeito", disse a prefeitura em publicação em rede social.

O governador Renato Casagrande lamentou a morte de Aguilar e também decretou luto de três dias.

"Sua dedicação ao município deixou um legado que permanecerá para sempre. Em sua memória, decretarei luto oficial de três dias. Meus sentimentos à família e a todos os amigos neste momento de dor", disse o governador, em publicação nas redes sociais.