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Obituário

1951
2025
Ex-prefeito de Alegre, no Sul do ES, morre aos 73 anos
José Guilherme Gonçalves Aguilar, que administrou a cidade no Sul do Espírito Santo por duas vezes, sendo a última encerrada em 2020, morreu neste domingo (16)

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Fevereiro de 2025 às 12:06

Publicado em

16 fev 2025 às 12:06
Morreu neste domingo, aos 73 anos, o ex-prefeito de Alegre José Guilherme Gonçalves Aguilar. Ele foi prefeito da cidade no Sul do Espírito Santo por dois mandatos (2010-2012 e 2017-2020) e também vice-prefeito (2005-2010). 
O falecimento foi informado pela Prefeitura de Alegre, que decretou luto oficial de três dias. 
"Neste momento de luto e tristeza, nos solidarizamos com os familiares e amigos, oferecendo nossas sinceras condolências. Que encontrem conforto e força para superar essa perda. Que sua memória seja sempre lembrada com carinho e respeito", disse a prefeitura em publicação em rede social.
O governador Renato Casagrande  lamentou a morte de Aguilar e também decretou luto de três dias. 
"Sua dedicação ao município deixou um legado que permanecerá para sempre. Em sua memória, decretarei luto oficial de três dias. Meus sentimentos à família e a todos os amigos neste momento de dor", disse o governador, em publicação nas redes sociais. 

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