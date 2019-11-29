Morre fundador do Mundo das Bolas, tradicional loja no Centro de Vitória

A loja de Antônio Ribeiro de Oliveira Gonzaga foi fundada em 1956, sendo referência em reparos de bolas e materiais esportivos no Estado Crédito: Guilherme Ferrari

Morreu, aos 83 anos de idade, o fundador da loja Mundo das Bolas, tradicional estabelecimento do bairro Ilha do Príncipe, Centro de Vitória . A loja de Antônio Ribeiro de Oliveira Gonzaga foi fundada em 1956, sendo referência em reparos de bolas e materiais esportivos no Estado. O empresário ficou internado após descobrir um tumor no intestino. Ele chegou a passar por cirurgia, mas morreu no último dia 17 de novembro. A esposa de Antônio, que foi casada com ele por 56 anos, resumiu o marido como um homem caridoso e apaixonado pelo trabalho.

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Natural de Minas Gerais, Antônio foi funcionário de uma das maiores fábricas de bola do país, em Belo Horizonte. Ele apaixonou-se por Vitória e, em 1956, decidiu trazer o conhecimento para terras capixabas. A primeira loja foi aberta em Itaquari, em Cariacica , depois na Vila Rubim, em Vitória, e, após um ano, foi transferida para a Ilha do Príncipe, no Centro de Vitória.

"A loja passou a ser tradicional do ramo e durante décadas, esportistas, apolíticos e muitas pessoas passaram a ser clientes fiéis. A loja sempre foi o amor da vida do Antônio e o diferencial do meu marido como profissional era que ele não recusava trabalho. Fosse bolas, malas, ou qualquer material esportivo, ele só pedia a medida e entregava o produto pronto, como o cliente queria", lembra Maria Aparecida de Oliveira Gonzaga, de 76 anos, sendo 56 ao lado de Antônio.

Na década de 1970, auge da loja, o Mundo das Bolas chegou a ser a fornecedora da Federação Capixaba de Futebol e a contar com 40 costureiros e até uma pequena fábrica em Cariacica. Além disso, as primeiras bolas para deficientes visuais do Estado, contendo bolinhas de metal dentro para sinal sonoro, foram produzidas por Antônio.

Antônio deu entrevista à Gazeta sobre o Mundo das Bolas em 2005 Crédito: Arquivo A Gazeta

"GENEROSO E TRABALHADOR", DIZ ESPOSA

Para Maria Aparecida de Oliveira Gonzaga, além de ser apaixonado pelo trabalho e por Fuscas, Antônio era reconhecido pela generosidade. Ela conta que ele sempre foi muito querido pelos clientes e conhecido por sempre querer ajudar o próximo, fazendo caridades.

"A lembrança que tenho dele é de uma pessoa muito boa, caridosa, prestativa e amável com todos. Qualquer um que chegasse pedindo ajuda, ele ajudava. Várias vezes comprou na Rodoviária passagem para quem não tinha condições financeiras. Além disso, era muito trabalhador. Ele costumava sair de Vitória a noite para ir a Belo Horizonte comprar materiais, passava o dia lá e voltava na mesma noite para Vitória. Chegando, ia direto trabalhar. Ele viveu por essa loja", conta.

A loja de Antônio Ribeiro de Oliveira Gonzaga foi fundada em 1956 Crédito: Reprodução Google

MORTE

Há cerca de quatro anos, Antônio sofreu um AVC e passou a administração da loja a um sobrinho para cuidar da saúde. Maria Aparecida conta que ele já estava com o coração fraco e tomando remédios. Em agosto deste ano ele teve uma crise de soluços e foi encaminhado ao hospital.

"A pressão estava baixa e o coração fraco. Tanto que colocaram um marca-passo. Após dias internado, ele voltou para casa. Em setembro ele voltou a passar mal, com sangue nas fezes. Na época ele foi internado de novo, depois voltou pra casa, retornou a passar mal e fez novos exames. Foi quando o médico me disse que ele estava com um pequeno tumor no intestino. Fizeram cirurgia, ele ficou quatro dias na UTI e não resistiu ao pós-operatório, morrendo no último dia 17", lembra.

Além da mulher, Antônio deixou dois filhos e oito netos. A loja ainda funciona na Ilha do Príncipe, sob a gerência de um sobrinho de Antônio.