Vídeo: redemoinho chama atenção em São Domingos do Norte

Redemoinho chama atenção em São Domingos do Norte Crédito: Reprodução

Uma cena diferente chamou a atenção em São Domingos do Norte , no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (1º). Um redemoinho de vento se formou próximo ao local de trabalho de um gerente comercial, e ele gravou o fenômeno e compartilhou o vídeo em suas redes sociais.

Segundo Luis Carlos Chefer, a cena foi registrada no início da tarde, enquanto ele estava no pátio da empresa. O gerente comercial contou que o fenômeno durou cerca de dois minutos.

Nunca havia me deparado com uma situação dessas, foi impressionante. O redemoinho foi bem alto. Compartilhei o vídeo nas minhas redes sociais e, em poucos minutos, ele viralizou, contou.

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) explicou que o fenômeno ocorre quando uma determinada área esquenta muito e o calor é transferido para a parcela de ar acima. O redemoinho de vento pode chegar a 10 metros de altura.

Ainda de acordo com o Incaper, os redemoinhos são comuns em dias de temperatura muito alta, sem nuvens, com baixa umidade e em áreas abertas. Também não costumam causar prejuízo, porque a velocidade que alcançam é baixa.