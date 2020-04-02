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Vídeo: redemoinho chama atenção em São Domingos do Norte

O fenômeno foi registrado por um gerente comercial em seu local de trabalho. O vídeo está fazendo sucesso nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 06:56

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 06:56

Redemoinho chama atenção em São Domingos do Norte
Redemoinho chama atenção em São Domingos do Norte Crédito: Reprodução
Uma cena diferente chamou a atenção em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (1º). Um redemoinho de vento se formou próximo ao local de trabalho de um gerente comercial, e ele gravou o fenômeno e compartilhou o vídeo em suas redes sociais.
Segundo Luis Carlos Chefer, a cena foi registrada no início da tarde, enquanto ele estava no pátio da empresa. O gerente comercial contou que o fenômeno durou cerca de dois minutos.
Nunca havia me deparado com uma situação dessas, foi impressionante. O redemoinho foi bem alto. Compartilhei o vídeo nas minhas redes sociais e, em poucos minutos, ele viralizou, contou.
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) explicou que o fenômeno ocorre quando uma determinada área esquenta muito e o calor é transferido para a parcela de ar acima. O redemoinho de vento pode chegar a 10 metros de altura.
Ainda de acordo com o Incaper, os redemoinhos são comuns em dias de temperatura muito alta, sem nuvens, com baixa umidade e em áreas abertas. Também não costumam causar prejuízo, porque a velocidade que alcançam é baixa.
Ainda Segundo Luis Carlos, as condições climáticas no momento em que o fenômeno se formou eram compatíveis com as informadas pelo Incaper: tempo seco e temperatura elevada.

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