Vereador tapa buraco com as próprias mãos em Linhares

O vereador Edimar Vitorazzi (PSC) tapou o buraco neste domingo (18) Crédito: Reprodução | Facebook

O vereador Edimar Vitorazzi (PSC), de Linhares, no Norte do Espírito Santo, decidiu tapar um buraco em uma rua com as próprias mãos no bairro Canivete, onde mora, neste domingo (18). Por telefone, ele justificou que a Prefeitura demoraria a realizar o serviço.

"A Prefeitura já sabia da existência do buraco e só voltaria em um mês, um mês e meio. Tem quase uma semana que está aberto. Já caiu um carro no buraco. Imagina acontecer com uma criança?", questionou.

O parlamentar tapou o buraco com paralelepípedos e areia. "Infelizmente existem problemas que são fáceis de serem resolvidos, faço isso não só como político, mas como cidadão", compartilhou o parlamentar nas redes sociais.

PREFEITURA

A Prefeitura de Linhares informou, por meio de nota, que o local foi devidamente sinalizado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) do município para garantir a segurança de pedestres, ciclistas, motoristas e moradores da região.

O município disse também que, de acordo com o cronograma da autarquia, o serviço seria executado ainda nesta semana em decorrência de outras intervenções prioritárias. Uma equipe do SAAE irá ao local para identificar o que ocasionou o problema e se o mesmo foi sanado. O SAAE pede que os moradores acionem os serviços da autarquia pelo telefone 2103 1311.