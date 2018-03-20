Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Região Norte

Vereador tapa buraco com as próprias mãos em Linhares

Por telefone, Edimar Vitorazzi (PSC) justificou que a prefeitura demoraria a realizar o serviço

Publicado em 19 de Março de 2018 às 21:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 21:59
O vereador Edimar Vitorazzi (PSC) tapou o buraco neste domingo (18) Crédito: Reprodução | Facebook
O vereador Edimar Vitorazzi (PSC), de Linhares, no Norte do Espírito Santo, decidiu tapar um buraco em uma rua com as próprias mãos no bairro Canivete, onde mora, neste domingo (18). Por telefone, ele justificou que a Prefeitura demoraria a realizar o serviço.
"A Prefeitura já sabia da existência do buraco e só voltaria em um mês, um mês e meio. Tem quase uma semana que está aberto. Já caiu um carro no buraco. Imagina acontecer com uma criança?", questionou.
O parlamentar tapou o buraco com paralelepípedos e areia. "Infelizmente existem problemas que são fáceis de serem resolvidos, faço isso não só como político, mas como cidadão", compartilhou o parlamentar nas redes sociais.

PREFEITURA
A Prefeitura de Linhares informou, por meio de nota, que o local foi devidamente sinalizado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) do município para garantir a segurança de pedestres, ciclistas, motoristas e moradores da região.
O município disse também que, de acordo com o cronograma da autarquia, o serviço seria executado ainda nesta semana em decorrência de outras intervenções prioritárias. Uma equipe do SAAE irá ao local para identificar o que ocasionou o problema e se o mesmo foi sanado. O SAAE pede que os moradores acionem os serviços da autarquia pelo telefone 2103 1311.
Questionada sobre a legalidade da atitude do vereador, a prefeitura não comentou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados