Vereador de Vila Valério é preso por dirigir embriagado

O político foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Barra de São Francisco Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Norte

O vereador Ricélio Linhares de Martins (SD), 34 anos, de Vila Valério, no Noroeste do Estado, foi preso na cidade suspeito de dirigir embriagado, no último domingo (19). O político foi liberado na noite desta segunda-feira (20), após pagar fiança. Ele foi detido no CDP de São Domingos do Norte.

Segundo o boletim da Polícia Militar (PM), um veículo prata passou na frente da viatura com uma mulher pedindo socorro. Diante do fato, militares foram atrás do carro que fugiu até o bairro Vila Nossa Senhora da Penha.

Quando chegaram ao local, os militares encontraram o vereador saindo do veículo e com visíveis sintomas de embriaguez. Os policiais informaram que Ricélio não aceitou ser abordado e ainda confrontou os militares dizendo que era amigo do Comandante do 2° Batalhão de Polícia Militar, o Tenente-Coronel Mário Marcelo Dal Col, e que iria pedir que eles fossem transferidos. O político foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Barra de São Francisco.

Ainda segundo a ocorrência, a namorada de Ricélio disse aos militares que ela pediu socorro pois os dois estavam discutindo no veículo.

De acordo com a Polícia Civil, o vereador foi autuado em flagrante por dirigir embriagado. Ele foi levado para o CDP de São Domingos Do Norte, onde ficou detido até a noite desta segunda-feira, quando pagou fiança e foi liberado. O valor não foi informado pela justiça.

O QUE DIZ O VEREADOR

Por telefone, o vereador informou que voltava de uma festa com a namorada e que eles discutiram, mas o político negou que agrediu a mulher. Ricélio confirmou que fez uso de bebida alcoólica, mas segundo versão dele era a namorada quem estava dirigindo o carro e ele só assumiu a direção do veículo quando estava chegando na sua casa.

Sobre as ameaças feitas contras os militares, ele explicou que apenas se apresentou como vereador e conhecido do comandante.

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