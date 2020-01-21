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Noroeste do ES

Vereador de Vila Valério é preso por dirigir embriagado

Segundo a PM, Ricélio Linhares de Martins (SD)  não aceitou ser abordado e ainda confrontou os militares. O político pagou fiança e  foi liberado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2020 às 20:48

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 20:48

O político foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Barra de São Francisco Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Norte
O vereador Ricélio Linhares de Martins (SD), 34 anos, de Vila Valério, no Noroeste do Estado, foi preso na cidade suspeito de dirigir embriagado, no último domingo (19). O político foi liberado na noite desta segunda-feira (20), após pagar fiança. Ele foi detido no CDP de São Domingos do Norte.
Segundo o boletim da Polícia Militar (PM), um veículo prata passou na frente da viatura com uma mulher pedindo socorro. Diante do fato, militares foram atrás do carro que fugiu até o bairro Vila Nossa Senhora da Penha.
Quando chegaram ao local, os militares encontraram o vereador saindo do veículo e com visíveis sintomas de embriaguez. Os policiais informaram que Ricélio não aceitou ser abordado e ainda confrontou os militares dizendo que era amigo do Comandante do 2° Batalhão de Polícia Militar, o Tenente-Coronel Mário Marcelo Dal Col, e que iria pedir que eles fossem transferidos. O político foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Barra de São Francisco.
Ainda segundo a ocorrência,  a namorada de Ricélio disse aos militares que ela pediu socorro pois os dois estavam discutindo no veículo.
De acordo com a Polícia Civil, o vereador foi autuado em flagrante por dirigir embriagado. Ele foi levado para o CDP de São Domingos Do Norte, onde ficou detido até a noite desta segunda-feira, quando pagou fiança e foi liberado. O valor não foi informado pela justiça.

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O QUE DIZ O VEREADOR

Por telefone, o vereador informou que voltava de uma festa com a namorada e que eles discutiram, mas o político negou que agrediu a mulher. Ricélio confirmou que fez  uso de bebida alcoólica,  mas segundo versão dele era a namorada quem estava dirigindo o carro e ele só assumiu a direção do veículo quando estava chegando na sua casa.
Sobre as ameaças feitas contras os militares, ele explicou que apenas se apresentou como vereador e conhecido do comandante.

PM NEGA INFLUÊNCIA 

Por meio de nota, o Comandante do Segundo Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel Mário Marcelo Dal Col, parabenizou seus militares pela atuação e ressaltou que não há nenhuma influência desse tipo em seu comando.

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