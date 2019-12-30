Vereador de MG é preso por dirigir embriagado e na contramão em Guarapari

Vereador Fabrício Januzzi negou que tenha consumido bebida alcoólica antes de dirigir Crédito: Caíque Verlí

O vereador Fabrício Januzzi (PSDB), 36 anos, da cidade de Divinésia, em Minas Gerais, foi preso por dirigir embriagado, na contramão e em alta velocidade na Rodovia do Sol, em Guarapari . O político está na cidade com amigos e seguia de Meaípe em direção ao centro por volta das 3h da madrugada desta segunda-feira (30).

Segundo o boletim da Polícia Militar, o vereador dirigia um Jeep Cherokee laranja quando policiais militares viram o carro em alta velocidade e na contramão.

BAFÔMETRO: 0,68 MG/L

Os policiais relataram que deram ordem de parada ao vereador, que não obedeceu. Os militares montaram um cerco no km 48 da rodovia para parar o carro. De acordo com os policiais, o político reagiu e foi preciso o uso de algemas. No boletim da PM, consta que a medição do bafômetro deu 0,68 mg/l (miligramas de álcool por litro de ar). O atual limite é de 0,05 mg/l.

O delegado de plantão estipulou uma fiança de R$ 5 mil, que foi paga na manhã desta segunda.

O QUE DIZ O VEREADOR

Vereador Fabrício Januzzi negou que tenha consumido bebida alcoólica antes de dirigir Crédito: Caíque Verlí

Ao sair da delegacia de Guarapari, após passar a madrugada preso, o vereador Fabrício Januzzi negou que tenha consumido bebida alcoólica antes de dirigir e que tenha tentado fugir e reagido à abordagem policial.

"Não fiz nada, não ingeri nada. Em todo momento eu falava que era uma pessoa de bem, um vereador de Minas Gerais", afirmou o político mineiro. O vereador disse que chegou no domingo (29) para resolver assuntos particulares e voltava de Meaípe, para a região central de Guarapari, para procurar um hotel para se hospedar.

O vereador acusa os policiais de agressão e acrescentou que vai ao hospital fazer exames que comprovem essa acusação contra os militares.

"Eu desci do carro, não tive resistência nenhuma. Mandaram eu deitar no chão, no asfalto. No que eu deitei no chão, pisaram na minha cabeça, tanto que eu to machucado, e falando só isso. Falaram que eu resisti, que eu tinha fugido, que eu tinha feito o teste do bafômetro. Mas eu não fiz nada. Tava indo descansar pra dormir e viajar hoje. Só acho assim: é uma polícia totalmente despreparada", apontou o vereador.

PM REAFIRMA QUE VEREADOR FEZ BAFÔMETRO

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou, por nota, que durante a madrugada desta segunda-feira (30), durante término de serviço, uma viatura da Cimesp avistou um veiculo de passeio em alta velocidade, trafegando na contramão de direção, próximo à Reserva Paulo Cesar Vinha. Por várias vezes a viatura deu ordem de parada, porém o motorista desobedeceu à ordem dada.

Foi solicitado apoio de viaturas do setor e foi realizado um cerco no km 48 da Rodovia do Sol, no bairro Fátima Cidade Jardim, em Guarapari. O motorista percorreu toda a rodovia pela contramão de direção por cerca de 10 minutos em alta velocidade até ser abordado no cerco. O condutor apresentava sintomas de embriaguez e quase colidiu em outros veículos na via.

Ainda segundo a PM, o vereador realizou o teste do etilômetro que deu positivo para ingestão de bebida alcoólica, com resultado de 0.68 mg/l. Não foi esclarecido pela polícia se o teste foi realizado com equipamentos capazes de flagrar a presença do álcool à distância, sem a necessidade do abordado assoprar, ou se foi utilizado o bafômetro convencional.

Foram lavrados os seguintes autos de infração: transitar pela contramão de direção em via de duplo sentido de circulação, não portar a carteira de habilitação, dirigir ameaçando os demais veículos e dirigir sob influência de álcool. O motorista foi levado para a Delegacia Regional de Guarapari. Foi necessário uso de algemas, após ele resistir a entrar na viatura, segundo a PM. Mesmo assim, o detido foi conduzido no banco de trás da radiopatrulha.