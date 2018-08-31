O teto de gesso de uma das salas do Centro de Zoonoses de Linhares, região Norte do Estado, desabou e atingiu dois funcionários que estavam trabalhando.
O acidente aconteceu no início do expediente da unidade, na manhã de quinta-feira (30), em uma sala onde funcionava o setor administrativo.
A fiação ficou exposta e os funcionários atingidos foram levados para o Hospital Geral de Linhares (HGL).
A Secretaria Municipal de Saúde informou que os funcionários sofreram ferimentos leves e que tiveram toda a assistência necessária.
A fiscal sanitária da unidade, Josiane Cunha, informou que a estrutura do prédio é antiga e há rachaduras.
"O nosso prédio está bem rachado e o nosso gesso é antigo. A gente acha que as chuvas que ocorreram nos últimos dias contribuíram para o acidente hoje", disse.
Fotos mostram que o teto de outra sala na unidade aparece com rachaduras no gesso e até com manchas de mofo.
REFORMA
A assessoria da prefeitura de Linhares informou que a secretaria está providenciando a reforma da sala onde ocorreu a queda de placas de gesso e as obras deverão ser iniciadas na próxima segunda-feira (3).
Sobre os problemas apontados pelos funcionários, a prefeitura disse que realiza a manutenção periódica em todos os equipamentos públicos da saúde, inclusive do Centro de Controle de Zoonoes,.
Teto de gesso desaba e cai sobre funcionários em Linhares