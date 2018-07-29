Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cadê o cachê?

Show cancelado termina em tumulto e destruição em Montanha

A Polícia Militar informou que foi orientada a não comparecer ao local, porque não havia efetivo suficiente para conter a fúria de algumas pessoas, que promoveram um verdadeiro quebra-quebra no local

Publicado em 29 de Julho de 2018 às 17:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2018 às 17:50
Um show cancelado terminou em confusão na madrugada deste domingo (29), em um clube no município de Montanha, região Norte do Espírito Santo. A atração principal do evento particular era o cantor Ciel Rodrigues, que não cantou por falta de pagamento do cachê. 
A Polícia Militar do município informou que o tumulto aconteceu após o anúncio, durante o evento marcado para acontecer no sábado (28) em um clube, de que o show seria cancelado. 
Segundo os militares, o organizador do evento não efetuou o pagamento da prestação de serviço ao cantor, que não compareceu ao show. E, como também não houve o reembolso dos valores dos ingressos para os pagantes, algumas pessoas exaltadas fizeram um verdadeiro quebra-quebra no local, depredando o ambiente e o veículo do organizador do evento.
O irmão do organizador teria acionado a Polícia Militar, mas foi informado de que apenas dois policias estavam no plantão noturno e foram orientados a não comparecerem ao local. A justificativa foi que devido ao número estimado de 200 pessoas na festa, os militares corriam risco à integridade física ao tentar intervir.  
Os militares orientaram o solicitante a comparecer à delegacia para registrar o boletim de ocorrência para que as providências fossem tomadas posteriormente.
A produtora VivaSom chegou a divulgar o evento e vender ingressos para o show que traria Ciel Rodrigues como atração principal Crédito: Divulgação/Facebook
CIEL RODRIGUES
O cantor pernambucano chegou a divulgar o evento em sua agenda, nas redes sociais Crédito: Divulgação/Redes sociais
O cantor pernambucano Ciel Rodrigues chegou a divulgar sua agenda de shows, com o evento no município, através de suas redes sociais.
Através de um comunicado nas redes sociais, o cantor Ciel Rodrigues se pronunciou. Leia na íntegra:
"A FRJ produtora responsável pelo gerenciamento do artista Ciel Rodrigues vem a público informar o motivo do cancelamento do show agendado para 28 de julho de 2018 na Cidade de Montanha/ES, que não aconteceu pelo descumprimento de cláusulas contratuais, por parte do contratante.
Lamentamos profundamente o ocorrido e temos convicção de que tentamos de todas as maneiras, buscar uma solução, tendo em vista a força do artista na região.
Agradecemos a compreensão e esperamos voltar à cidade em breve, por outro intermédio".
O OUTRO LADO
Ao ser acionado pela reportagem, o produtor Marcelo Vivaldo Prates Couto, da VivaSom, disse: Agora não tenho detalhes para te passar. Eu estou com o advogado pra ver isso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Apple entra em 'nova era' com troca de comando após 15 anos
Hospital Santa Rita
Governo do ES abre 34 novos leitos oncológicos pelo SUS no Hospital Santa Rita
Tadeu Schmidt entrou na casa do BBB 26
Tadeu Schmidt entra na casa do BBB 26 e emociona finalistas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados