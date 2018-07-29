Show cancelado termina em tumulto e destruição em Montanha

Um show cancelado terminou em confusão na madrugada deste domingo (29), em um clube no município de Montanha, região Norte do Espírito Santo. A atração principal do evento particular era o cantor Ciel Rodrigues, que não cantou por falta de pagamento do cachê.
A Polícia Militar do município informou que o tumulto aconteceu após o anúncio, durante o evento marcado para acontecer no sábado (28) em um clube, de que o show seria cancelado.
Segundo os militares, o organizador do evento não efetuou o pagamento da prestação de serviço ao cantor, que não compareceu ao show. E, como também não houve o reembolso dos valores dos ingressos para os pagantes, algumas pessoas exaltadas fizeram um verdadeiro quebra-quebra no local, depredando o ambiente e o veículo do organizador do evento.
O irmão do organizador teria acionado a Polícia Militar, mas foi informado de que apenas dois policias estavam no plantão noturno e foram orientados a não comparecerem ao local. A justificativa foi que devido ao número estimado de 200 pessoas na festa, os militares corriam risco à integridade física ao tentar intervir.
Os militares orientaram o solicitante a comparecer à delegacia para registrar o boletim de ocorrência para que as providências fossem tomadas posteriormente.
CIEL RODRIGUES
O cantor pernambucano Ciel Rodrigues chegou a divulgar sua agenda de shows, com o evento no município, através de suas redes sociais.
Através de um comunicado nas redes sociais, o cantor Ciel Rodrigues se pronunciou. Leia na íntegra:
"A FRJ produtora responsável pelo gerenciamento do artista Ciel Rodrigues vem a público informar o motivo do cancelamento do show agendado para 28 de julho de 2018 na Cidade de Montanha/ES, que não aconteceu pelo descumprimento de cláusulas contratuais, por parte do contratante.
Lamentamos profundamente o ocorrido e temos convicção de que tentamos de todas as maneiras, buscar uma solução, tendo em vista a força do artista na região.
Agradecemos a compreensão e esperamos voltar à cidade em breve, por outro intermédio".
O OUTRO LADO
Ao ser acionado pela reportagem, o produtor Marcelo Vivaldo Prates Couto, da VivaSom, disse: Agora não tenho detalhes para te passar. Eu estou com o advogado pra ver isso.