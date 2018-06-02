Quadrilha encapuzada faz arrastão em Linhares

Testemunhas vão depor na delegacia de Linhares Crédito: Brunela Alves

Uma quadrilha de assaltantes encapuzados fez um arrastão em Linhares, na região Norte do Estado, durante o feriado.

De acordo com a Polícia Militar (PM), na manhã de quinta-feira (31), por volta de 07h40, dois homens em um veículo foram abordados por seis pessoas encapuzadas, dentre eles dois adolescentes de 16 anos, na localidade de Rio Quartel, zona rural do município.

Os criminosos abordaram dois homens de 29 e 45 anos, no momento em que eles estavam saindo de um galpão de tomates em um veículo. Cinco bandidos estavam armados com facões e um deles com uma espingarda calibre 12.

Os criminosos deitaram as vítimas no chão, as agrediram com chutes nas costas e socos na cabeça e fizeram ameaças de morte, exigindo que dissessem onde estariam as supostas armas que eles teriam.

Após as agressões, as vítimas foram colocados novamente veículo. Uma delas foi obrigada a dirigir o veiculo até uma mata, onde foram abandonados.

Assim que os acusados tentaram sair com o veículo, quebraram a chave na tentativa de ligá-lo. Em seguida fugiram do local, levando ferramentas de trabalho, documentos pessoais, cartões bancários e de saúde, talão de cheque e uma quantia aproximada de R$ 800 das duas vítimas.

Durante a tarde, enquanto os militares continuavam a realizar as buscas para tentar encontrar os acusados, foram informados que na localidade de Rio do Norte indivíduos estariam se escondendo às margens de estradas para praticar roubos.

Ao chegarem ao local, observaram um pequeno grupo de pessoas, que ao perceberem a presença policial, fugiram em direção a uma mata.

Após uma perseguição policial, três pessoas foram detidas, dentre eles, dois menores.

Durante a fuga, os indivíduos deixaram cair uma mochila onde foi encontrada as roupas utilizadas no roubo durante a manhã, inclusive uma touca ninja.

Além disso, também foram encontrados dois celulares - que um dos detidos informou serem roubados -, uma bucha de maconha, um facão e a quantia de R$300,00. O trio confessou o roubo e foi encaminhado à Delegacia de Linhares, juntamente com o material apreendido.