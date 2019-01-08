Proibição de manobras de caminhão em Santa Teresa passa a valer no sábado

(veja fotos acima) aconteceu neste final de semana, quando um hidrante foi derrubado e afetou o fornecimento de água para a população. Um decreto que entra em vigor a partir deste sábado (12) em Santa Teresa deve pôr fim a um problema antigo enfrentado pelos moradores do centro da cidade: a invasão de três calçadas por caminhões que manobram entre a Rua Coronel Avancini e a Avenida Getúlio Vargas. O último dano causado pela movimentaçãoaconteceu neste final de semana, quando um hidrante foi derrubado e afetou o fornecimento de água para a população.





Integrante da Associação de Moradores do Centro de Santa Teresa (Amacest), Andrea Gasparini Maciel afirma que o prejuízo do final de semana foi apenas mais um. “Eles passam arrebentando as fiações e as calçadas. Nós já ficamos sem luz e sem telefone. Além disso, várias casas possuem rachaduras. Tudo por causa do peso e do tráfego desses caminhões”, relata. “O teto da casa centenária da minha tia já veio abaixo”, complementa.

Segundo prevê o decreto, serão colocados balizadores nas calçadas e placas para sinalizar a proibição para os veículos. Também está prevista uma multa no valor de R$479,00 para os infratores. No entanto, de acordo com nota da prefeitura, o comprimento e o peso máximo dos caminhões que poderão passar pela região ainda não foram definidos.

A determinação de quais veículos serão permitidos e dos locais onde serão instalados os obstáculos físicos depende do término de estudos técnicos que estão sendo realizados pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES).

Para Andrea, tais medidas só terão efeito se houver fiscalização. “Se a Polícia Militar não proibir a entrada dos veículos na cidade e se não multar, os caminhões vão continuar passando. Ou vão ficar entalados, o que causaria outro tipo de transtorno para a população”, comenta.

A fim de informar os motoristas acerca das alterações, a prefeitura afirmou que realiza, desde novembro, a distribuição de panfletos, em parceria com uma associação local e com a PM.

FISCALIZAÇÃO

A Polícia Militar foi procurada pela reportagem para responder se faria alguma ação de fiscalização neste sábado, quando o decreto passa a valer. Em nota, a assessoria da PM informou que o "decreto é municipal, dessa forma a ação de fiscalização cabe à Prefeitura. A Polícia Militar tem atuado em conjunto com os agentes municipais na conscientização dos condutores".