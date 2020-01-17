Polícia prende três suspeitos de homicídios em Linhares

Operação da Polícia Civil resultou na prisão de três suspeitos de homicídio Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

Uma operação da Polícia Civil resultou na prisão de três suspeitos de homicídio na manhã desta sexta-feira (17) em Linhares, no Norte do Estado.

A polícia informou que um homem, de 27 anos, foi preso em Cacimbas, no interior do município. Outros dois jovens de 22 anos foram detidos em Povoação, no litoral de Linhares.

Os três são suspeitos de participar de dois homicídios que aconteceram em novembro e dezembro de 2019 em Povoação.

Após o trabalho de investigações, identificamos que os três são suspeitos de homicídios ocorridos em novembro e dezembro de 2019. Nas ocasiões dos crimes, os detidos efetuaram disparos de arma de fogo e golpes de arma branca contra as vítimas, afirmou o chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.

De acordo com a polícia, os três suspeitos foram conduzidos à delegacia e, após os depoimentos, foram encaminhados ao Presídio Regional de Linhares (PRL).