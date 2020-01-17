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Polícia prende três suspeitos de homicídios em Linhares

Ele são suspeitos de participar de dois homicídios que aconteceram em novembro e dezembro de 2019

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 19:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 19:37
Operação da Polícia Civil resultou na prisão de três suspeitos de homicídio Crédito: Divulgação/ Polícia Civil
Uma operação da Polícia Civil resultou na prisão de três suspeitos de homicídio na manhã desta sexta-feira (17) em Linhares, no Norte do Estado.
A polícia informou que um homem, de 27 anos, foi preso em Cacimbas, no interior do município. Outros dois jovens de 22 anos foram detidos em Povoação, no litoral de Linhares.
Os três são suspeitos de participar de dois homicídios que aconteceram em novembro e dezembro de 2019 em Povoação.
Após o trabalho de investigações, identificamos que os três são suspeitos de homicídios ocorridos em novembro e dezembro de 2019. Nas ocasiões dos crimes, os detidos efetuaram disparos de arma de fogo e golpes de arma branca contra as vítimas, afirmou o chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.
De acordo com a polícia, os três suspeitos foram conduzidos à delegacia e, após os depoimentos, foram encaminhados ao Presídio Regional de Linhares (PRL).
Além dos policiais de Linhares, equipes de Sooretama e Rio Bananal também trabalharam na operação.

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