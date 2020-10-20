Delegacia de Polícia de Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo Crédito: Leonardo Goliver

O delegado responsável pela investigação de um triplo homicídio na cidade de Pedro Canário , no Norte do Estado, afirmou que quatro suspeitos de participação no crime já foram identificados pela Polícia Civil . As mortes aconteceram no domingo (18) e as vítimas foram dois adolescentes de 13 e 15 anos e um homem de 38 anos.

Apesar de os suspeitos já estarem identificados, o delegado Isaac Gagno afirmou que o efetivo reduzido de policiais civis na região dificulta o trabalho de busca e captura. Três dos quatro suspeitos já têm mandados de prisão por outros crimes. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.

Em relação a essa situação, nós montamos uma pequena força-tarefa. Nós já temos quatro suspeitos, três deles possuem mandados de prisão. De fato, precisaria de uma operação, uma forma de cercá-los melhor, porque o efetivo está pequeno e há algum tempo já existem esses mandados (de prisão), sem êxito no cumprimento. De fato, com essa força-tarefa, tudo talvez seja mais fácil de resolver, disse o delegado em entrevista para a TV Gazeta.

Your browser does not support the audio element. Polícia identifica quatro suspeitos de triplo homicídio em Pedro Canário

As três vítimas do crime foram mortas a tiros dentro de uma casa. O delegado disse que o caso tem relação com a disputa pelo controle do tráfico de drogas da região. Esse triplo homicídio, de fato, tem referência com o tráfico de drogas e a briga entre gangues rivais que estão tentando aumentar seus domínios, explicou.

Um dia depois do crime, durante o reconhecimento dos corpos no Serviço Médico Legal, o pai de uma das vítimas lamentou o que filho não ouvia seus conselhos . O trabalhador braçal Fabiano Santos Faustino era pai do jovem de 15 anos.

"Eu não sei muito bem o que aconteceu. O sentimento é de tristeza. A gente dava muitos conselhos e ele não ouvia. Dava mais atenção para o conselho dos amigos do que dos pais", lamentou.