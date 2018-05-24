Pastora Juliana Salles acredita na inocência do marido, diz advogada

A junta de advogados voluntários que representam o pastor Georgerval Alves Gonçalves afirmou à reportagem do Gazeta Online que a pastora Juliana Salles acredita na inocência do marido. A informação foi obtida com a advogada da junta, a mineira Milena Freire.
Na quarta-feira (23), a Polícia Civil declarou em entrevista coletiva que o pastor abusou sexualmente e matou o próprio filho e o enteado no incêndio ocorrido na casa onde eles moravam, no Centro de Linhares.
ADVOGADOS DE GEORGE REPRESENTAM PASTORA
A mesma junta de advogados voluntários também representa a pastora Juliana Salles, apesar de ela não ser indiciada no inquérito policial, como dito na coletiva da Polícia Civil na Sesp na quarta-feira (23).
"Ela não foi indiciada nos autos e, se podemos acreditar em algo do que foi dito ontem na coletiva, não será, mas sim estamos também a representando no que for necessário", disse a advogada Milena Freire.
ADVOGADOS QUESTIONAM SIGILO DO PROCESSO
A advogada Milena Freire também questionou o sigilo do processo e as informações repassadas pelas autoridades sobre o caso na entrevista coletiva de quarta-feira (23).
"Infelizmente estão acontecendo muitos absurdos nesse processo que, apesar de correr em segredo de Justiça, os delegados e juiz vão para a mídia expor toda a família das vítimas bem como os advogados. Vocês [da imprensa] obtém informações antes de nós assim", disse.
TRANSFERÊNCIA DO PASTOR
Sobre a possível transferência de Geogerval Gonçalves para uma ala isolada no presídio para pessoas que cometem crimes sexuais, ela também comentou.
"O correto, para crimes capitulados (classificados) como sexuais, é o de colocar o preso em cela separada para resguardar sua integridade física", finalizou.
Questionada sobre a possível transferência, a Secretaria de Estado da Justiça informa que Georgeval Alves Gonçalves está no Centro de Detenção Provisória de Viana II e que continuará no local.