Nível do rio sobe e deixa Rio Bananal em alerta, no Norte do ES

O nível do rio que corta o município está 2,50 metros acima do nível normal Crédito: Defesa Civil de Rio Bananal

A cidade de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, está em alerta. O nível do rio que corta o município está 2,50 metros acima do nível normal. A Defesa Civil da cidade informou que a preocupação é maior, já que existe uma previsão de chuvas intensas para a região nas próximas horas.

De acordo com o relatório divulgado pela Defesa Civil, Rio Bananal registrou um dos maiores acumulados de chuva do Estado nas últimas 24 horas, chegando a 75.60 mm.

Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Breno Maurício Pontini, a cidade ainda não registrou nenhuma ocorrência de alagamento, mas o nível do rio subiu muito nas últimas horas. Alertamos toda a população que reside ou possui comércio nas áreas de risco que fiquem de aviso e observação constante, estamos preocupados já que a previsão é de mais chuvas, explicou.