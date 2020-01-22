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Chuvas no ES

Nível do rio sobe e deixa Rio Bananal em alerta, no Norte do ES

A cidade registrou um dos maiores acumulados de chuva do Estado nas últimas 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 20:38

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 20:38

O nível do rio que corta o município está 2,50 metros acima do nível normal Crédito: Defesa Civil de Rio Bananal
A cidade de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, está em alerta. O nível do rio que corta o município está 2,50 metros acima do nível normal. A Defesa Civil da cidade informou que a preocupação é maior,  já que existe uma previsão de chuvas intensas para a região nas próximas horas.
De acordo com o relatório divulgado pela Defesa Civil, Rio Bananal registrou um dos maiores acumulados de chuva do Estado nas últimas 24 horas, chegando a 75.60 mm.
Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Breno Maurício Pontini, a cidade ainda não registrou nenhuma ocorrência de alagamento, mas o nível do rio subiu muito nas últimas horas. Alertamos toda a população que reside ou possui comércio nas áreas de risco que fiquem de aviso e observação constante, estamos preocupados já que a previsão é de mais chuvas, explicou.
Breno Maurício Pontini afirmou ainda que a Defesa Civil está em estado de atenção e preparada para auxiliar as famílias. Alguns números de emergência estão disponíveis: (27) 3265-2920 ou (27) 3265-2906 ou (27) 3265-2915.

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