PROBLEMA

Nível da lagoa Juparanã sobe e causa novos alagamentos em Linhares

Obra realizada para tentar escoar a água da chuva acumulada deve dar resultado em 45 dias

Publicado em 09 de Abril de 2018 às 22:49

Redação de A Gazeta

Barragem feita na Lagoa Juaparanã, em Linhares, para evitar o contato da água com o rio Pequeno, foi reaberta pelo Instituto Renova Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O nível da lagoa Juparanã, em Linhares, região Norte do Estado, subiu mais na virada de domingo (8) para segunda-feira (9) e a água já alagou novas áreas. As chuvas do final de semana na cabeceira do rio São José colaboraram para a elevação no nível das águas, de acordo com a Fundação Renova.
Nesta segunda-feira (09), a Fundação Renova ampliou o canal feito na barragem do rio pequeno, na última sexta-feira (06). A vazão inicial, que era de 1.200 litros de água por segundo, aumentou para 7.000 litros por segundo. O canal construído tem 80 metros de comprimento e oito metros de largura. 
Com a abertura do canal, a expectativa da Fundação Renova é o nível da lagoa Juparanã voltar ao normal em até 45 dias, pois é esperado que o fluxo normal da água seja do rio Pequeno para o Rio Doce. 
A barragem foi construída com o objetivo de evitar o contato com os rejeitos de minério provocados pelo desastre ambiental de Mariana (MG). Caso haja uma cheia no Rio Doce, a Renova informou que o canal será fechado novamente para impedir que as águas contaminadas do Rio Roce atinjam o rio Pequeno e, consequentemente, a lagoa. 
A cheia da lagoa Juparanã  já dura dois meses e a abertura foi realizada para tentar escoar a água da chuva acumulada. 41 famílias moram próximo da lagoa e sofrem com a cheia.  A enchente tomou pastos em várias fazendas. Os prejuízos também foram registrados em Sooretama, onde ruas inteiras estão debaixo d'água.
FUNDAÇÃO RENOVA  
A Fundação Renova informou que já havia sido prevista a abertura gradativa do canal, que está sendo monitorada pela equipe de engenharia, para garantir a estabilidade do barramento existente e a proteção da população ribeirinha.
Lagoa Juparanã, em Linhares, passa por uma cheia de dois meses. Devido a uma barragem para evitar o contato da água com o Rio Doce, a água transbordou e alagou a região Crédito: Reprodução/TV Gazeta
 

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

