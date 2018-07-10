Mulher procura dono de bar que está desaparecido há 12 dias no ES

O dono de um bar em São Mateus, região Norte do Estado, está desaparecido há 12 dias.

Erivaldo Felipe Santos, também conhecido como Vadinho ou Felipe, de 31 anos, foi visto pela última vez no dia 28 de junho no bairro Pedra D'água.

De acordo com a esposa Natiele França, os dois estavam trabalhando juntos no bar, localizado no bairro Pedra D'água, poucas horas antes do esposo desaparecer.

"Nós abrimos o bar naquele dia como sempre fazíamos. Porém, por volta de 15h30, minha sogra ligou dizendo que nosso filho de seis meses estava chorando muito. Então, decidimos fechar o bar para cuidar dele e ir para a casa dela. Após fecharmos, peguei um ônibus para ir na frente e ele ficou", disse.

Percebendo a demora do marido em chegar em casa, a esposa disse que ligou e o marido atendeu rapidamente.

"Vi que ele estava demorando demais e liguei. Ele só disse isso: 'Eu estou por aí e depois te ligo' e depois desligou. A mãe dele chegou a enviar mensagens e uma ele recebeu. Depois disso, ligamos para o celular dele e deu caixa-postal", contou.

Natiele França registrou um boletim de ocorrência para informar o desaparecimento do marido e disse que espera que a polícia o encontre.

"Fiz o boletim no dia seguinte e a minha esperança é de que a polícia o encontre. A gente não sabe nem o que fazer. Cheguei a receber algumas informações de que ele estaria andando pelo bairro perdido, mas não consegui encontrá-lo. Meu marido não tomava medicamento nenhum e estava bem no dia. Nunca fiquei sabendo de nenhuma desavença dele com outra pessoa. Todo mundo dizia que ele era uma boa pessoa. Não sei o que aconteceu até agora", finalizou.

Informações que possam ajudar a polícia poderão ser feitas pelo Disque-denúncia 181. O anonimato é garantido.