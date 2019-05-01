Motorista sai de ônibus para ajudar idosa a atravessar rua em Colatina

Crédito: Cristiano Luiz Alves

Colatina, no Noroeste do Estado. A humanidade respira. Esta foi a frase utilizada por um empresário para resumir o ato de bondade e cuidado feito por um motorista de ônibus, na manhã desta quarta-feira (1). Por uma câmera de celular, Luciano Aparecido Loss foi flagrado ajudando uma idosa cega a atravessar a Avenida Brasil, em, nodo Estado.

A filmagem foi feita por Cristiano Luiz Alves, que estava indo para o trabalho, no Centro da cidade, por volta das 10h30. O ônibus ia em direção ao bairro Maria das Graças e parou próximo a uma faixa de pedestres, na altura do número 350. Após estacionar, o motorista desceu do veículo, atravessou a via com a idosa e a deixou em segurança na calçada do outro lado.

“A gente não vê isso sempre, serve para dar uma esperança na humanidade. Ainda mais hoje, que é dia do trabalho; e com um motorista de ônibus, que tem um dia a dia de serviço muito estressante”, destacou o autor da filmagem. “Acho que ele nem imaginava que estava sendo filmado, foi um gesto nobre”.

Motorista há cinco anos da Viação Joana Darc, Luciano não fazia ideia que tinha sido gravado. “Levei até um susto”, brincou. Embora soe especial, para ele, a atitude é corriqueira. “Sempre quando ela pega o ônibus sozinha, eu faço isso. Ela entra no ponto da catedral e desce ali, para ir à igreja”, contou.

Os dois se conheceram no transporte público no ano passado. Desde então, ele explica que, quando necessário, para o ônibus, puxa o freio de mão e deixa ela em frente ao destino. Embora um pouco estressante, Luciano garante que não larga a profissão por nada. “Toda a minha vida fui apaixonado por ônibus. Era meu sonho de criança ser motorista”, afirmou realizado.

HISTÓRICO DE GENTILEZA

O motorista Luciano Aparecido Loss chegou a trabalhar três meses com caminhão, mas a paixão por ônibus falou mais forte Crédito: Acervo Pessoal