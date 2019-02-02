Home
Motorista de caminhão morre em acidente na BR 101, em Jaguaré

Colisão envolveu uma carreta, um caminhão-baú e dois carros de passeios e aconteceu na manhã deste sábado (02). O condutor da carreta ficou ferido e foi levado a um hospital de São Mateus