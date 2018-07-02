Linhares: pastor investigado por falso testemunho anuncia saída de igreja

Pastor Abisaí em comunicado nas redes sociais Crédito: Reprodução

Cinco dias depois de virar alvo do Ministério Público Estadual (MPES) por suspeita de prestar falso testemunho à Polícia Civil, o pastor Abisai Junior, que era amigo do casal de pastores Juliana Salles e Georgeval Alves Gonçalves, anunciou neste domingo (1º) sua saída da Igreja Batista Vida e Paz, que ele liderava em Conceição da Barra, no Norte do Estado. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o pastor afirma "não concordar com muitas coisas e não confiar na igreja".

O pastor prestou depoimento em favor do casal de pastores, que atualmente está preso pela morte dos irmãos Kauã, de 6 anos, e Joaquim, de 3, filhos de Juliana e enteado e filho de Georgeval, respectivamente. No vídeo, ele pede a compreensão dos fiéis por sua saída da igreja.

"Boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu sou o pastor Abisai e estou fazendo esse vídeo para comunicar que hoje eu não faço mais parte do Ministério Batista Vida e Paz. E a razão é muito simples: é por não concordar com muitas coisas e por não confiar mais no Ministério Batista Vida e Paz, tá bom? Deus abençoe a todos e espero que todos entendam a minha posição e a razão de eu estar fazendo isso, tá bom? Deus abençoe vocês em nome de Jesus", declarou Abisai Junior.

INVESTIGAÇÃO

O pedido de abertura de inquérito por falso testemunho foi feito pela promotora Rachel Tannembaun, da 2ª Promotoria Criminal de Linhares, e encaminhado no dia 26 de junho para a polícia. Dias após o incêndio, o pastor Abisai esteve na Delegacia Regional de Linhares, junto de outro pastor e amigo do casal, Eufrásio Marques, que é líder da denominação em Pinheiros, e procuraram o delegado para prestar depoimento a pedido dos advogados de defesa de George, como Georgeval é conhecido.

REDES SOCIAIS

O pastor Eufrásio Marques também utilizou as redes sociais, após a divulgação do vídeo da saída do pastor Abisai Júnior, para fazer um depoimento.

Confira na íntegra o post:

Pastor Eufrásio Marques se pronunciou após saída do colega, pastor Abisaí Júnior da Igreja Batista Vida e Paz Crédito: Reprodução/Facebook

"Gratidão é a palavra que permeia meu coração ao longo desses anos sendo inundado pelo amor de Deus e também pelo amor do meu pai espiritual apóstolo Luiz Fernando Duarte, que acreditou em mim mesmo quando mostrei ingratidão e rebeldia a sua liderança, e mesmo me comportando como um desobediente ele não desistiu de mim, hoje eu minha esposa e minhas filhas que você consagrou a Deus, somos gratos a Deus e você por nós fazer chegar onde estamos. Eu acredito em Deus, em você e no Ministério Batista Vida e Paz. 'Um filho nunca nega seu pai'. Bastardo por qualquer migalha se vende."

CULTO

Em um culto, um dia após a morte das crianças, no dia 22 de abril, o pastor Abisai afirmou que seriam recolhidas ofertas, assim como em todas as Igrejas Batistas Vida e Paz, para entregar ao casal Juliana e George "reconstruir a vida deles".

"Esta noite todo o Ministério Batista Vida e Paz estará recolhendo uma oferta e eu profetizo que vai ser a melhor oferta que essa igreja já deu até hoje. Você vai trazer o seu dízimo e as ofertas. As ofertas que forem lançadas hoje aqui, nós vamos dar para o George e a Juliana, para eles poderem reconstruir a vida deles. Eu sei que a perda em relação aos filhos, é irreparável, mas eu gostaria que você saísse do seu lugar e entendesse que você vai estar ofertando. E a sua oferta vai se transformar em um móvel, em roupas[...]. Todas a igrejas estarão ofertando para os dois, em favor da vida dos dois", disse durante o culto que foi gravado. A reportagem não conseguiu falar com os pastores citados na matéria.

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