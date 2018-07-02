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Tragédia em Linhares

Linhares: pastor investigado por falso testemunho anuncia saída de igreja

Pastor Abisai Junior faz anúncio por meio de vídeo cinco dias depois de virar alvo de investigação do Ministério Público Estadual por suspeita de prestar falso testemunho à polícia

Publicado em 02 de Julho de 2018 às 00:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2018 às 00:02
Pastor Abisaí em comunicado nas redes sociais Crédito: Reprodução
Cinco dias depois de virar alvo do Ministério Público Estadual (MPES) por suspeita de prestar falso testemunho à Polícia Civil, o pastor Abisai Junior, que era amigo do casal de pastores Juliana Salles e Georgeval Alves Gonçalves, anunciou neste domingo (1º) sua saída da Igreja Batista Vida e Paz, que ele  liderava em Conceição da Barra, no Norte do Estado. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o pastor afirma "não concordar com muitas coisas e não confiar na igreja".
O pastor prestou depoimento em favor do casal de pastores, que atualmente está preso pela morte dos irmãos Kauã, de 6 anos, e Joaquim, de 3, filhos de Juliana e enteado e filho de Georgeval, respectivamente. No vídeo, ele pede a compreensão dos fiéis por sua saída da igreja.
"Boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu sou o pastor Abisai e estou fazendo esse vídeo para comunicar que hoje eu não faço mais parte do Ministério Batista Vida e Paz. E a razão é muito simples: é por não concordar com muitas coisas e por não confiar mais no Ministério Batista Vida e Paz, tá bom? Deus abençoe a todos e espero que todos entendam a minha posição e a razão de eu estar fazendo isso, tá bom? Deus abençoe vocês em nome de Jesus", declarou Abisai Junior.
INVESTIGAÇÃO
O pedido de abertura de inquérito por falso testemunho foi feito pela promotora Rachel Tannembaun, da 2ª Promotoria Criminal de Linhares, e encaminhado no dia 26 de junho para a polícia. Dias após o incêndio, o pastor Abisai esteve na Delegacia Regional de Linhares, junto de outro pastor e amigo do casal, Eufrásio Marques, que é líder da denominação em Pinheiros, e procuraram o delegado para prestar depoimento a pedido dos advogados de defesa de George, como Georgeval é conhecido.
REDES SOCIAIS
O pastor Eufrásio Marques também utilizou as redes sociais, após a divulgação do vídeo da saída do pastor Abisai Júnior, para fazer um depoimento.
Confira na íntegra o post:
Pastor Eufrásio Marques se pronunciou após saída do colega, pastor Abisaí Júnior da Igreja Batista Vida e Paz Crédito: Reprodução/Facebook
"Gratidão é a palavra que permeia meu coração ao longo desses anos sendo inundado pelo amor de Deus e também pelo amor do meu pai espiritual apóstolo Luiz Fernando Duarte, que acreditou em mim mesmo quando mostrei ingratidão e rebeldia a sua liderança, e mesmo me comportando como um desobediente ele não desistiu de mim, hoje eu minha esposa e minhas filhas que você consagrou a Deus, somos gratos a Deus e você por nós fazer chegar onde estamos. Eu acredito em Deus, em você e no Ministério Batista Vida e Paz. 'Um filho nunca nega seu pai'. Bastardo por qualquer migalha se vende." 
CULTO
Em um culto, um dia após a morte das crianças, no dia 22 de abril, o pastor Abisai afirmou que seriam recolhidas ofertas, assim como em todas as Igrejas Batistas Vida e Paz, para entregar ao casal Juliana e George "reconstruir a vida deles".
"Esta noite todo o Ministério Batista Vida e Paz estará recolhendo uma oferta e eu profetizo que vai ser a melhor oferta que essa igreja já deu até hoje. Você vai trazer o seu dízimo e as ofertas. As ofertas que forem lançadas hoje aqui, nós vamos dar para o George e a Juliana, para eles poderem reconstruir a vida deles. Eu sei que a perda em relação aos filhos, é irreparável, mas eu gostaria que você saísse do seu lugar e entendesse que você vai estar ofertando. E a sua oferta vai se transformar em um móvel, em roupas[...]. Todas a igrejas estarão ofertando para os dois, em favor da vida dos dois", disse durante o culto que foi gravado. A reportagem não conseguiu falar com os pastores citados na matéria.
Linhares, pastor investigado por falso testemunho anuncia saída de igreja
 

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