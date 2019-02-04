Home
>
Região Norte
>
Jovem morre em acidente de moto em estrada de Linhares

Jovem morre em acidente de moto em estrada de Linhares

Rian da Silva Martins seguia de Pontal do Ipiranga para Barra Seca quando bateu em uma cerca na lateral da pista, foi lançado para dentro de uma propriedade com o veículo e morreu