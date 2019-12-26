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Jovem é achado morto e queimado dentro de casa em Itarana

A Polícia Civil apura qual teria sido a causa da morte e do incêndio; caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Itarana e, até o momento, nenhum suspeito foi detido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 19:19

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 19:19

Jovem é achado morto e queimado dentro de casa em Itarana Crédito: Internauta
Um jovem foi encontrado morto e com parte do corpo carbonizado dentro da própria casa, em Itarana, na região Noroeste do Estado, nesta quinta-feira (26).  A Polícia Civil apura qual teria sido a causa da morte e do incêndio.
De acordo com informações passadas pela Polícia Militar, os militares foram acionados por um vizinho que informou ter localizado um corpo carbonizado dentro da residência, que fica no Centro da cidade.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Itarana e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
O corpo da vítima será encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte.
Jovem é achado morto e queimado dentro de casa em Itarana Crédito: Internauta

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