Jovem é achado morto e queimado dentro de casa em Itarana Crédito: Internauta

Um jovem foi encontrado morto e com parte do corpo carbonizado dentro da própria casa, em Itarana, na região Noroeste do Estado, nesta quinta-feira (26). A Polícia Civil apura qual teria sido a causa da morte e do incêndio.

De acordo com informações passadas pela Polícia Militar, os militares foram acionados por um vizinho que informou ter localizado um corpo carbonizado dentro da residência, que fica no Centro da cidade.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Itarana e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

O corpo da vítima será encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte.