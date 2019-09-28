Atenção! As imagens são fortes Crédito: Gazeta Online

Um agente penitenciário, de 51 anos, foi queimado com água quente e teve o carro quebrado pela ex-namorada, uma cuidadora de idosos, de 36 anos. O crime começou na sexta-feira (27), com a queimadura, e a agressão se repetiu na manhã deste sábado (28), no bairro São Cristóvão, em Vitória quando a mulher quebrou um dos vidros do veículo.

Your browser does not support the audio element. Ex-namorado é queimado com água quente por mulher em Vitória

De acordo com a vítima, os dois mantinham um relacionamento há cerca de dois meses. A confusão teve início por ciúmes. "Ela estava na minha casa e começou a discutir por um ciúme doentio", disse.

A vítima relata que, um tempo depois de chegar em casa a suspeita voltou querendo conversar. "Ela disse que me amava e queria resolver tudo. Eu falei que a gente não tinha mais nada para conversar mas ela insistiu. Enquanto eu me arrumava ela foi para cozinha ferver a água. Depois ela me chamou e quando cheguei lá, ela já jogou tudo em mim", destacou.

Cuidadora de idosos queima ex namorado em Vitória Crédito: Esthefany Mesquita

"ELA QUERIA ME MATAR", diz vítima

A queimadura aconteceu às 14h, o agente penitenciário relatou que além da água quente, a criminosa ainda tentou dar uma facada nele. "Ela veio com a faca para cima de mim. Ela queria me matar. Quem joga água quente e vai para cima de você com uma faca quer matar".

A vítima contou que depois da ação, a cuidadora fugiu da residência.

Marcas da agressão feita por uma cuidadora de idosos Crédito: Esthefany Mesquita

O agente penitenciário foi até o hospital Jayme dos Santos Neves e depois do atendimento médico seguiu para a 1ª Delegacia Regional de Vitória, onde registrou uma queixa contra a suspeita.

CUIDADORA QUEBRA CARRO DE VÍTIMA

Na manhã deste sábado, a vítima se deparou novamente com a cuidadora. "Eu estava mostrando minha queimadura para vizinha quando minha ex apareceu pedindo as coisas dela que estavam na minha casa. Eu peguei tudo e entreguei a ela".

Mas a confusão não parou por aí. O agente informou que a mulher pediu que ele chamasse um Uber. "Eu chamei o carro mas o sinal estava ruim. Mesmo queimado e com uma queixa contra ela, eu coloquei ela no carro e andei uns 100 metros para descer o morro, até que ela tirou uma marreta de dentro da bolsa. Cheguei pensar que fosse uma arma. Ela saiu e quebrou o vidro do meu carro".